Bond No. 9 e la nuova fragranza NoMad

La nuova fragranza di Bond No. 9 parla della sua leggendaria opulenza, passata e presente. “Questa fragranza celebra lo stile di vita e la cultura di NoMad, ma ciò che realmente incarna è il passato e il presente”, afferma Laurice Rahmé, fondatrice di Bond No. 9.

Il cuore di NoMad è un oud forte, sensuale e deciso, un cenno ai nomadi d’Oriente, ma reinventato in quello che Rahmé chiama “oud americanizzato”, con l’aggiunta di moderne note fruttate in testa, che donano alla fragranza un carattere unico. La pera cremosa e il ribes nero fresco aggiungono un calore gourmand, arrotondato da lussuosa ambra e legno di sandalo, che conferiscono al jus persistente la stessa forza di NoMad stesso.

Mentre la tonalità blu del Marocco aggiunge un’altra allusione allo spirito bohémien del romanticismo nomade, una griglia dorata ospita non meno di 74 scintillanti gemme d’argento che brillano tanto quanto le moderne torri di vetro di NoMad.

L’imballaggio sostenibile è un pilastro di Bond No. 9, e offre ai consumatori la possibilità di scegliere senza dover scendere a compromessi sul lusso. “L’iniziativa package-free riflette i nostri sforzi a lungo termine per costruire un marchio bello e responsabile, in una bella città”, afferma Rahmé.

L’iconica Silhouette Bottle di Bond No. 9 è riciclabile al 100% e composto al 50% da materiali riciclati durante il processo di produzione.

NoMad può essere acquistato nella confezione tradizionale o nella confezione sostenibile.

