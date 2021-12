Glass Design presenta Cristallo de’ Medici Collection

- pubblicità -

Le collezioni realizzate da Glass Design in Cristallo de’ Medici ® sono delle vere e proprie opere d’arte esclusive e ricche di fascino. Il cristallo, purissimo al 24% pb, viene soffiato a bocca e molato a pietra con abilità secondo le più antiche e nobili arti vetrarie. Nessuna macchina, nessuna tecnologia, ma solo prodotti d’arte, classici, contemporanei e a volte anche futuristici.

- Pubblicità -

Astro, Volta, Volè Sole e Volè Giotto solo le nuove proposte di Glass Design che vedono il cristallo protagonista di un ambiente bagno raffinato capace di suggestionare gli animi più sensibili ed esigenti. Lavabi unici che esaltano emozioni e bellezza senza rinunciare alla fruibilità e all’efficienza di oggetti fondamentali che caratterizzano il bagno già dal primo sguardo.

ASTRO e VOLTA Ispirati alle forme luminose dell’universo, ASTRO e VOLTA sono lavabi che richiamano l’attenzione per l’eleganza essenziale di cui sono protagonisti. Realizzati in Cristallo de’ Medici® soffiato a bocca e molato a pietra, presentano una lavorazione dalle geometrie tonde caratterizzata da incisioni preziose riempite da una pennellata in oro zecchino. Cerchi concentrici orizzontali per ASTRO e righe verticali per VOLTA, sono disponibili nella finitura Chrome oppure Gold.

- Pubblicità -

VOLE’ GIOTTO e VOLE’ SOLE Decisamente particolari nella loro forma apparentemente inusuale, adempiono generosamente al loro scopo incantando lo sguardo per loro raffinatezza. Una moltitudine di cerchi perfetti caratterizzano VOLE’ GIOTTO che segue l’idea del tondo con effetto ottico a lente. Molteplici raggi, verticali e dinamici, identificano l’estetica di VOLE’ SOLE. Una magia di trasparenze per un design puro ed elaborato al tempo stesso.