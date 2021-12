- pubblicità -

Elizabeth Arden amplia la sua gamma makeup Flawless Finish con il nuovo Flawless Finish Skincaring Concealer, una formula a lunga tenuta che corregge le imperfezioni, illumina e nutre la pelle. Questo correttore leggero offre una copertura modulabile lasciando la pelle immediatamente idratata. Arricchito con Acido Ialuronico, Vitamine C ed E, agisce sul contorno occhi nascondendo occhiaie e imperfezioni, con una tenuta fino a 24 ore.

Disponibile in 9 diverse tonalità, non si deposita nelle rughe sottili o nei pori, non si sfalda o lascia macchie sui vestiti per 16 ore. L’esclusivo applicatore morbido e a forma di lacrima offre un’applicazione fluida e delicata. La cura della pelle incontra la perfezione in questa innovativa formula di make-up dal finish naturale.

Formulato con ingredienti idratanti ed emollienti lo si ama da subito perché il 90% delle donne afferma che per 16 ore la zona occhi è rimasta impeccabile: l’88% delle donne concorda sul fatto che la pelle sia idratata per 12 ore. Inoltre, fornisce un aspetto impeccabile, non appare pesante o appiccicoso e per finire l’applicatore permette una stesura facile.

Nascondere imperfezioni e occhiaie, illuminare e delineare il viso con questo correttore modulabile e sfumabile è facile.

www.elizabetharden.it