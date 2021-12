Christmas Magic by Guerlain

- pubblicità -

Tutta la magia di questi giorni speciali racchiusi nel primo calendario dell’avvento. Come dalle pagine di una favola, prende vita uno straordinario alveare, in cui sono custoditi 25 regali che accrescono l’incanto delle feste nella trepidante attesa del 25 Dicembre: flaconi L’Art et la Matièrein miniatura, candele e ceramiche inedite, rossetti Kiss Kiss, creme Abeille Royale… Un universo dell’Haute Parfumerie, dello Skincare e dell’esclusivo Beauty Guerlain. Ecco qualche esempio:

Mad Eyes Contrast Shadow Duo in formato stick con doppia punta, l’ombretto per occhi scintillanti che svela due combinazioni iridescenti e sofisticate: un equilibrato mix di viola melanzana e sfumature dorate per scaldare lo sguardo quanto basta e una luminosa armonia di grigio ghiaccio e argento per un look smagliante.

Météorites con grandi perle dorate e olografiche, nel loro atelier natalizio. Basta una sola passata per illuminare il viso di un’eccezionale luminosità.

La leggendaria Terracotta rende omaggio alla sua celebre tonalità 03 con un nuovo design luccicante per le feste. Scolpita con paillettes dorate, dona alla pelle una naturale luminosità e calore anche d’inverno.

L’iconico Rouge G si tinge di due nuove shade dorate. Delicatamente amalgamati nei colori, i pigmenti dorati donano fervore alle due nuove nuance: un seducente rosso e un altrettanto irresistibile mattone. Una volta applicata sulle labbra, la texture marmorea fa scintillare il sorriso con grazia. Perle e pigmenti si intrecciano per donare maggiore vitalità al colore. Per questa collezione, le cover di Rouge G sono impreziosite da paillettes che sembrano tanti, minuscoli alveoli multisfaccettati. Due versioni esclusive (rosso dorato e oro/argento) impreziosiscono questo indimenticabile regalo.

L’Atelier di personalizzazione

Fragranze all’apice della raffinatezza, composizioni esclusive. Dall’incisione alla creazione di un profumo su misura, il savoir-faire di Guerlain è al servizio della creatività e dei desideri per te o per un dono personalizzato.

L’iconico flacone api di Guerlain è simbolo degli oltre 160 anni di eccellenza manifatturiera della Maison. Rievoca i gesti meticolosi degli artigiani, oltre ad accogliere un’ampia selezione delle fragranze più iconiche di Guerlain. La maestosa eleganza, la delicatezza dei dettagli, la lavorazione e l’incisione e la possibilità di personalizzarlo lo rendono un capolavoro e uno dei regali di Natale più preziosi.

