Dalla linea Transvital Essentials nasce l’Olio Viso Nutriente Anti-età

Transvital Essentials è una linea Essenziale per la bellezza, formulata per proporre prodotti essenziali, basati sulla ricerca scientifica. Ultimo nato della linea Essentials è l’OLIO VISO NUTRIENTE ANTI-ETA’ con il 99,7% d’ingredienti d’origine naturale e petali di elicriso in sospensione, pensato per soddisfare le esigenze di una donna intraprendente e moderna che desidera una pelle sana e luminosa. Grazie alla presenza di Olio di macadamia la pelle risulta nutrita. Arricchito con l’olio di Argan Biologico, denominato il prezioso oro del deserto per la sua rarità e preziosità, dona un’immediata tonicità al proprio viso.

L’Olio Viso nutriente anti età con petali di elicriso ha il 99,7% d’ingredienti di origine Naturale rende la pelle nutrita, rassodata ed elastica. È un trattamento viso che nasce con lo scopo di nutrire e donare elasticità grazie al Nutricomplex con olio di crusca di riso, olio di macadamia biologico e argan biologico.

L’estratto di rododendro invece rinforza la pelle aumentando la sua resistenza ai danni della barriera cutanea. È ricco inoltre di vitamina E che agisce contro la formazione dei radicali liberi e ha un’azione anti età. I testi di efficacia strumentale hanno rilevato miglioramenti con poche gocce al dì già dopo soli 30 giorni di utilizzo.

