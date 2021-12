Il Natale firmato Calzedonia

- pubblicità -

Calzedonia celebra il momento più magico dell’anno con una capsule di prodotti funny pensata per grandi e piccoli e con proposte regalo simpatiche e cool. I protagonisti di questa stagione saranno i temi, le stampe e i simboli evergreen del Natale: renne, pupazzi di neve, Christmas trees, e gli omini di pan di zenzero. Le fredde e pigre giornate invernali richiederanno non solo capi caldi e confortevoli, ma anche divertenti.

Sulla scia della tendenza mini-me Calzedonia propone calzini in pendant per tutta la famiglia: mamma, papà, e bambini. E’ il periodo dei grandi classici cartoni animati e dei personaggi Disney che attraversano le generazioni: Mickey Mouse e Minnie saranno i fedeli compagni di queste giornate divertenti trascorse in famiglia su calzini dalle stampe pop, colorati e caldi. Per le personalità più giocose, Calzedonia propone la versione a forma di renna con dettagli tartan, mentre per un tocco glam le pantofole rosse con bordo in morbida eco fur bianca e sagoma di Topolino in strass. Queste ultime, come la versione super fluffy in eco pelliccia animalier sono il regalo perfetto per l’amica che non rinuncia alla coolness nemmeno a casa.

