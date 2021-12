L’Excalibur Gully Monotourbillon di Roger Dubuis

- pubblicità -

Attingere a fonti d’ispirazione assolutamente inconsuete fa parte del DNA di Roger Dubuis; ecco perché il brand svizzero ha dato vita a una collaborazione con artisti della cultura urbana famosi in tutto il mondo, che condividono i suoi valori fondanti: infrangere le regole, mostrare capacità uniche ed essere costantemente alla ricerca del design del futuro. Roger Dubuis è fiero di annunciare il lancio del suo secondo segnatempo delle serie URBAN ART TRIBE: l’Excalibur Gully Monotourbillon.

Gully, il graffitaro francese passato dai muri alle tele, segue il cammino tracciato da Dr. Woo varcando la soglia del luogo topico della Maison Roger Dubuis: la Manifattura. Qui ha accolto la stessa sfida creativa del suo predecessore, ovvero reinterpretare l’iconica stella dello straordinario Excalibur Monotourbillon immaginandone una versione frutto della comunione fra i codici Roger Dubuis e il suo universo fatto di graffiti coloratissimi.

Parlando del suo lavoro, Gully dice: «Unire diversi mondi sulla stessa tela è il mio marchio di fabbrica. Questo progetto si fonda esattamente su quella filosofia, perciò la collaborazione fra me e Roger Dubuis è stata una scelta naturale per entrambi».

Gully aggiunge: «Collaborare con artigiani esperti in industrie con cui non ho familiarità mi aiuta ad ampliare la mia comprensione del mondo e dell’arte stessa. Insieme abbiamo creato qualcosa di unico, completamente nuovo e inimitabile.»

Il talento tecnico degli orologiai è ancora più evidente nel calibro RD512SQ. Riducendo il peso del tourbillon, la riserva di carica è stata ottimizzata a ben 72 ore, il che permette di scegliere di non indossare il segnatempo nel weekend e di averlo carico il lunedì. Oltre a questo, per poter ottenere il Poinçon de Genève – rigorosa certificazione dell’Alta Orologeria – è necessario che ogni componente sia rifinito a mano e che siano presenti decorazioni originali e a contrasto, come ad esempio superfici sabbiate e angoli lucidati. L‘Excalibur Gully Monotourbillon, la cui rarità è simboleggiata dall’edizione limitata a soli 8 esemplari, presenta una cassa da 42 mm in titanio DLC grigio scuro montata su un cinturino in pelle di vitello nera intercambiabile grazie ad un sistema di sgancio rapido, che garantisce massimo comfort e versatilità.

Insieme ai suoi amici artisti, la Maison dimostra ancora una volta cosa accade quando si rifiutano le regole e si scatena la creatività. Nel realizzare l’incontro fra un artista visionario e i suoi straordinari orologiai, Roger Dubuis dimostra ancora una volta di essere senza alcun dubbio il modo più emozionante di vivere l’iper orologeria.

