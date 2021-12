Jack Russell Terrier: curiosità, carattere, prezzo e i cuccioli

- pubblicità -

I Jack Russell Terrier sono cani intelligentissimi, vivaci e giocherelloni: il tipo di cane che porta allegria e energia nella vita di tutti i giorni. Ma non è per tutti: originariamente selezionato come cane da caccia, ha istinti vivacissimi, è un concentrato di energia che ha bisogno di tanta attenzione!

Il cane Jack Russell Terrier

Per prima cosa, l’aspetto. Il Jack Russell Terrier può avere il pelo morbido, duro, o semiduro e ed è di colore bianco, con macchie nere o marroni. In generale, è un cane che tende a perdere il pelo. Il Jack Russell è considerabile un cane di piccola taglia: ha il corpo piccolo, compatto e muscoloso. Sempre attivo, scava buche rapidamente e sa spiccare salti notevoli.

Jack Russell carattere

Il Jack Russell è un cane felicione e pieno di energia, che non vede l’ora di mettersi al lavoro, qualunque esso sia. Come si fa felice un Jack Russell? Dategli tanto amore e compagnia, e qualcosa da fare. È un cane socievole, determinato, e giocoso.

È un curiosone, e spesso lo si vede esplorare l’ambiente o scavare, specialmente se ha deciso che il suo lavoro è quello di liberare il giardino dai topi o altri incursori.

Originariamente selezionato come cane da caccia, mantiene intatti i suoi istinti: l’interesse per le cose che si muovono veloci, l’essere sempre all’erta, avere tante energie e una grande determinazione. Per questi motivi, l’addestramento è necessario prima che sia troppo tardi: o ogni battaglia diventa una causa persa.

Avendo una personalità molto forte, il Jack Russell è un cane che tende ad imporsi. Di conseguenza, potrebbe avere problemi nell’avere a che fare con bambini piccoli o altri animali. Può essere particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, soprattutto quelli di taglia più grande e dello stesso sesso. Per questo motivo, c’è bisogno di guidarlo nella socializzazione, per evitare che diventi aggressivo o si metta nei guai. Inoltre, i Jack Russell tendono ad abbaiare. Il lato positivo, è che sono sempre all’erta e sono ottimi cani da guardia.

Il Jack Russell: un cane molto intelligente e bisognoso di attenzioni

I Jack Russell cani molto intelligenti: in un branco, non tarderanno a capire il proprio posto nella gerarchia e capirà immediatamente con quali cani non è il caso di avere a che fare.

In casa, inoltre, ci vorrà solo qualche giorno perché il vostro cane capisca quali sono i suoi spazi, quello che è permesso e, cosa importante, che deve fare la pipì fuori casa durante le passeggiate.

Non è solo per la sua vivacità e il suo carattere forte che il Jack Russell ha bisogno di attenzioni e cure. Infatti, non dovrebbe essere mai lasciato solo, perché potrebbe sviluppare ansia da separazione. Se capitasse di doverlo lasciare senza compagnia per qualche ora, fate attenzione a lasciare giochi a disposizione, così come una ciotola bella piena e la televisione accesa, per fargli compagnia.

Inoltre, non può essere lasciato in una cuccia all’aperto: si vede come un membro della famiglia, anche più di altri cani, deve e vuole essere inserito nella sua vita di tutti i giorni. È un cane molto impegnativo: richiede pazienza, autorevolezza, e un po’ di esperienza.

Jack Russell: i cuccioli

Prima di acquistare un Jack Russell, è molto importante visitare l’allevamento. Infatti, è fondamentale che fin da piccoli abbiamo avuto l’occasione di socializzare e muoversi in spazi ampi, per evitare situazioni di stress psicologico che possono danneggiare le sue capacità di socializzazione.

In generale, si sconsiglia di comprarli online: potrebbero essere rubati o senza pedigree. Inoltre, assicuratevi che l’allevamento in questione sia noto e riconosciuto dall’ENCI, l’Ente Cinofilo Italiano.

In italia, questa razza è diventata molto popolare, e ci sono allevamenti in tutto il paese. Quelli con maggiore tradizione sono quelli toscani.

Quando acquistate un cane d’allevamento, dovrete avere alcuni documenti: un libretto sanitario (per i vaccini, le malattie virali, e i trattamenti antiparassitari), un microchip, e un contratto di vendita con la garanzia di buona salute del cucciolo.

Il Jack Russell Terrier: il prezzo dei cuccioli

Come si determina il valore di un cane di razza? Fondamentale è il suo albero genealogico, così come certe caratteristiche fisiche e caratteriali che sono ereditate geneticamente. Si pagano il pedigree e la qualità, così come eventuali titoli acquisiti dai genitori in esposizioni canine.

Il minimo per un Jack Russell è 1.000 euro, ma dipende dall’allevamento, e si può arrivare anche a 2.000 euro.

Fonte: Tuttogreen