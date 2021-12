Le due fragranze To Be Man e Pink Diamond by Eau De Milano

- pubblicità -

Le due fragranze To Be Man e Pink Diamond di Eau De Milano, hanno fatto da protagonista come sponsor della meravigliosa serata alla Scala di Milano.

- Pubblicità -

To Be Man è una fragranza fougere, legnosa, speziata, agrumata. Le note di testa, cuore e fondo in questa fragranza trovano la perfetta espressione della mascolinità moderna. Bergamotto e Limone aprono la fragranza “coniugando” la loro verve agrumata con l’accento speziato del Pepe Rosa. Nel cuore i sentori ambrati e avvolgenti del Legno di Cashmere si miscelano alla freschezza persistente della Lavanda. Chiude il bouquet l’Ambroxan muschiato, legnoso, caldo e sexy che trova nel Patchouli e nel Vetiver, speziati e balsamici, i migliori compagni di viaggio.

- Pubblicità -

Pink Diamond è una fragranza florientale, fruttata, legnosa, edibile, talcata. Le note di testa, cuore e fondo in questa fragranza mescolano toni fruttati e florientali, lasciando nell’aria una scia sensuale: per una donna ottimista, a tratti misteriosa, che ama farsi ricordare. Bergamotto e Pompelmo aprono la fragranza incontrando la dolcezza acidula del Ribes Nero per una ‘liaison’ di amorosi sensi. Nel cuore, un tripudio floreale di Gelsomino, Rosa e Iris si unisce alla Pesca vellutata e alla Pralina che conferisce un tocco ‘gourmand’. Chiude l’essenza la dolcezza della Vaniglia che è attenuata dall’intensità del Patchouli, che evoca forza e sensualità, e del misterioso Muschio.

eaudemilano.it