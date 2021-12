Il poncho di Schneiders Salzburg

- pubblicità -

Malgrado sia indossato da sempre dalle popolazioni indigene dell’America Meridionale, malgrado abbia da sempre avuto connotazioni etniche e colori sgargianti, il poncho ha saputo conquistare anche la moda e le glam addicted più diffidenti, diventando il prezioso e caldo alleato di chi ha gusti estremamente raffinati. Anche Schneiders Salzburg si è lasciato sedurre, trasformandolo in un capo elegante, perfetto per i giorni di festa e le occasioni importanti. Basta immaginare di essere, per esempio, a teatro e di indossare un bell’abito di seta, fluido e sinuoso: il poncho del brand salisburghese appoggiato sopra eviterà di sgualcirlo, lo lascerà intravvedere dall’apertura centrale, manterrà il corpo al caldo ma senza infagottare.

Il poncho di Schneiders, infatti, nato da un know how che conta su 75 anni di storia, sull’amore per l’eccellenza, il valore della tradizione e la forza dei dettagli, è realizzato in un filato di lana dal peso ideale, che cade con un movimento morbido ma dal volume contenuto e si completa con un collo di volpe blu che accarezza, scalda e nobilita ancora di più questo mantello.

L’utilizzo su mise da red carpet non è l’unico possibile: su camicia e pantaloni classici, su dolcevita e jeans e perfino – perché no – su maglietta a maniche lunghe e joggers (magari nella variante blu navy), il poncho con collo di volpe eleva l’outfit, regalandogli un’allure aristocratica e chic, qualsiasi essa sia.

www.schneiders.com