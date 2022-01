Aperitivo Milanese Porta Nuova, Collection Le vie di Milano by Trussardi

- pubblicità -

Le Vie di Milano, la collection di Trussardi Parfums è composta da sei straordinarie fragranze unisex create dai migliori essenzieri del momento. A questo pool di nasi eccezionali è stato chiesto di tracciare una mappa olfattiva delle diverse zone classificando insieme con gli odori, lo stile, l’emozione e le abitudini tipiche della cosiddetta milanesità.

- Pubblicità -

Con gli accordi di Amaretto e le note agrumate di Foglie di Mandarino, il naso Emilie Coppermann celebra il contrasto tra la tradizione conviviale italiana e l’assoluta modernità del quartiere in cui sorge il grattacielo più alto d’Italia (la Unicredit Tower di César Pelli) oppure il Bosco Verticale di Stefano Boeri e presenta Aperitivo Milanese Porta Nuova. C’è la luminosità del Bergamotto di Calabria esaltata dal Neroli, mentre la profondità olfattiva dell’Eliotropio si stempera nella dolcezza delle note di fondo (Ambra, Vaniglia e Benzoino).

- Pubblicità -

“Porta Nuova può sembrare un luogo architettonico freddo e moderno, ma in realtà è piena di convivialità, con persone di tutte le età che si incontrano dopo il lavoro per fare compere o sorseggiare un aperitivo. Volevo tradurre questa atmosfera calda e rilassata in una fragranza.

Dal punto di vista olfattivo, un piacevole accordo di mandorla, che è essenziale nella mia creazione, evoca il tipico liquore Amaretto. L’ho completato con i migliori agrumi: il neroil italiano e il bergamotto di Calabria. Ho anche rafforzato la morbidezza di questo accordo con un fondo estremamente sensuale e ambrato. È estremamente coinvolgente e italiano.” Emilie Coppermann, Profumiera.

www.trussardi.com