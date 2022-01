Nuova limited edition per Agnostico di Bullfrog

- pubblicità -

Anche quest’anno l’arte della barberia Bullfrog incontra il talento di un artista eccezionale per lanciare una limited edition del suo prodotto più iconico: il balsamo multifunzione Agnostico. La formula segreta dei barbieri Bullfrog ideale per ammorbidire e domare anche le barbe più dure e ribelli. Nutre i capelli senza appesantirli e idrata la pelle del viso e del corpo. Perfetto per spegnere le irritazioni della pelle dopo la rasatura. Il primo interprete della famosa rana Bullfrog in versione Agnostico è stato Gep con il suo lettering inconfondibile, poi anche Stefania Pallestrini, Dario Maggiore e Wolsha hanno sposato il mondo dei tattoo, delle strips e della street art al mitico flacone, il più amato da chi ama prendersi cura di barba e capelli.

Ora, la rana compie ancora un balzo in avanti con Lucamaleonte, noto artista della scena romana che, studiando gli antichi bestiari, dipinge animali con occhio d’avanguardia: l’incontro con la rana Bullfrog era disegnato nel destino. Dopo aver creato grandi opere murali come il muro commissionato da Marvel Studios per il lancio della serie tv Loki o il trittico fatto per la Roma, tra cui spicca un gigantesco ritratto di Totti, dopo più di cinquanta mostre personali e collettive tra Londra, Roma il Mart di Rovereto, Lucamaleonte si è innamorato della piccola icona Bullfrog. Così, dalla collaborazione sono nate non una ma ben due versioni di Agnostico, un double trouble dove la rana si è tinta di giallo e azzurro. Le due versioni sono distinte non solo graficamente, ma si differenziano anche nella produzione. La versione con la rana azzurra è una limited edition nella limited edition: ogni 11 flaconi di Agnostico con rana gialla ne è stato prodotto solo 1 con rana azzurra per un totale di 200 esemplari. I collezionisti che sono già partiti alla caccia della rana più rara, una sfida per chi è Agnostico da sempre ma si diverte a credere nella buona sorte firmata Bullfrog.