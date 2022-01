Aeronautica Militare presenta le nuove T-Shirt

- pubblicità -

Il brand Aeronautica Militare presenta le T-Shirt realizzate per rendere omaggio agli atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Tre esclusive T-Shirt in morbido cotone di altissima qualità con esclusive personalizzazioni, una limited edition che il brand Aeronautica Militare, prodotto e distribuito dalla Cristiano di Thiene Spa, ha creato ad hoc per celebrare i trenta atleti del Centro Sportivo che questa estate hanno gareggiato a Tokyo. L’estate sportiva 2021 dell’Italia è stata infatti ricca di emozioni straordinarie e di momenti magici, sono state scritte e raccontate storie fatte di passione e autenticità e gli atleti dell’Aeronautica Militare con la loro dedizione, la loro costanza e il loro rigore hanno contribuito a trasformare queste favole in realtà.

4 i podi conquistati: nel tiro con l’arco, nella canoa, nella scherma e nella ginnastica ritmica a squadre e 8 gli atleti medagliati del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare:

Mauro Nespoli (1° Aviere Capo) ha conquistato la medaglia d’argento nel Tiro con l’arco individuale

Manfredi Rizza (1° Aviere Capo) canoista,, argento a Tokyo nella gara di velocità K1 200 metri

Federica Isola (Aviere Capo) medaglia di bronzo nella prova femminile a squadra di scherma

Le Farfalle della Ginnastica Ritmica (Alessia Maurelli – Martina Centofanti – Agnese Duranti – Daniela Mogurean – Martina Santandrea) bronzo nell’all-around a squadre.

www.aeronauticamilitareofficialstore.it