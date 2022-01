La nuova collezione T30 di Rubinetterie Treemme

- pubblicità -

La strada dell’innovazione intrapresa da Rubinetterie Treemme è inarrestabile. Le nuove collezioni sono frutto di un’attenta ricerca stilistica e di sviluppo ingegneristico che riflette lo spirito d’avanguardia dell’azienda toscana. I prodotti di Rubinetterie Treemme sono la combinazione perfetta tra estetica, design e funzionalità. L’azienda sta vivendo negli ultimi anni un rinnovamento sia produttivo con l’introduzione di nuovi impianti che strategico a livello commerciale e di marketing.

Le nuove proposte come la linea T30, disegnata dall’ Ing. Giampiero Castagnoli e dal designer Marco Pisati, sono l’emblema di questa grande crescita e raccontano l’evoluzione di Rubinetterie Treemme. T30 è una collezione minimalista, funzionale e altamente tecnologica.

L’equilibrio e il rigore della forma unite all’elevata affidabilità funzionale rendono T30 un miscelatore adatto a ogni ambiente bagno. T30 di Rubinetterie Treemme è una collezione di miscelatori in ottone dalle linee minimaliste ed eleganti.

T30 è un rubinetto caratterizzato da una silhouette circolare estremamente raffinata e leggera per le sue sezioni ridotte al minimo. Questo effetto è stato ottenuto sia grazie alla cartuccia diametro 22 mm, la più piccola cartuccia in ottone presente sul mercato, realizzata in esclusiva per Rubinetterie Treemme, che tramite l’utilizzo di un innovativo aeratore Neoperl di soli 13,5 mm di diametro.

T30 si distingue per la particolarità del comando di miscelazione, proposto anche con una elegante texture zigrinata, piacevole a livello estetico ed utile per ottimizzare la presa. Un dettaglio che si armonizza perfettamente al corpo sottile e leggero.