Orchidée Impériale La Crème by Guerlain

- pubblicità -

Nel 2022, la formula di Orchidée Impériale si evolve in una nuova prestigiosa crema di bellezza in cui la potenza dell’orchidea, esaltata dalla scienza, sublima un nuovo segreto per la pelle: l’eterna longevità. Un trattamento completo d’eccezione che combina una profonda rigenerazione, un’intensa naturalità e un’elevata sensorialità per attenuare i segni visibili del tempo, più a lungo. Rappresenta perfettamente l’eccellenza della Maison Guerlain, nel campo della ricerca, della formulazione e del lusso ecosostenibile. Dopo più di 15 anni di studi presso l’Orchidarium®, i ricercatori Guerlain hanno scoperto il segreto dell’eterna longevità nelle radici più profonde di uno straordinario duo di orchidee selezionato tra più di 30.000 specie.

- Pubblicità -

Nel 2022, l’arte della formulazione Guerlain raggiunge il suo punto massimo, ottenendo una sensorialità eccezionale infusa in una formula altamente naturale. Gli esperti Guerlain hanno esaltato la straordinaria e iconica sensorialità de La Crème Orchidée Impérialein una formula composta dal 96% di ingredienti di origine naturale. La formula di Orchidée Impériale La Crème è arricchita con il nuovo tri-complex, l’Imperial Triad™. Realizzato con i più raffinati ingredienti di origine naturale, offre caratteristiche sensoriali uniche, un concentrato di finezza, pienezza e fusione. Finissima, fondente ed emolliente, ricca e rimpolpante al contempo, questa eccezionale formula si armonizza alla perfezione con la pelle, avvolgendola in un film protettivo che la mantiene idratata durante tutta la giornata.

- Pubblicità -

www.guerlain.com