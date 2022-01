Novacolor presenta i suoi COLOR TRENDS 2022

- pubblicità -

La natura è da sempre fonte di ispirazione. In questi anni di consapevolezza e impegno nel climate change Novacolor ha sviluppato prodotti certificati che potessero migliorare la qualità dell’aria nelle nostre case e che avessero il minimo impatto nei confronti dell’ambiente.

Anche per i trend colore 2022 l’Architetto Barbara Sansonetti, Ambassador del brand italiano di finiture decorative per pareti e pavimenti, ha studiato una selezione di tonalità che creano una forte connessione con il mondo naturale usando i toni del mare, del cielo, della terra.

“Siamo alla ricerca di un nuovo dialogo con la natura – afferma l’architetto – Quindi dobbiamo ripartire da cosa ci ha offerto nel corso dei millenni: le materie prime, i rossi della storia, i rosa di alcuni tramonti, le tonalità marroni della terra e del legno, il verde dell’ulivo con le sue foglie bicolore, i blue del cielo e del mare. Sono tutti colori autentici e radicati profondamente in noi stessi. Fanno parte della nostra storia e li viviamo spesso inconsapevolmente.”

I nuovi color trends Novacolor sono quindi il simbolo di un percorso legato alla sostenibilità e al rispetto ambientale che il brand ha intrapreso con grande serietà. Il messaggio che da anni diffonde nel mondo è chiaro e vuole sottolineare la necessità di ognuno di noi a comprendere che solo rispettando e vivendo responsabilmente sarà possibile garantire un futuro alle nuove generazioni.

Il percorso che Novacolor ha intrapreso si basa in primis sulla considerazione della scarsità delle risorse del pianeta che ha determinato la definizione di nuove strategie nella produzione industriale, come l’utilizzo di materiali di nuova generazione con l’approccio Biomass Balance. L’obiettivo raggiunto è ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, grazie alla sostituzione massiva delle risorse fossili con risorse rinnovabili provenienti da biomassa derivata da scarti dell’agricoltura.

Ma tutto questo non basta. Nel mondo post-pandemia sempre più consumatori hanno preso coscienza di quanto sia importante la qualità dell’aria all’interno delle abitazioni. Per questo motivo si scelgono sempre più prodotti eco-compatibili e privi di VOC ovvero senza sostanze pericolose che vengono emesse dai materiali da costruzione con effetti sulla salute (allergie, asma, effetti cancerogeni), come la linea MATmotion di Novacolor che ha ottenuto le massime certificazioni in questo campo.

La certificazione Eurofins Indoor Air Comfort Gold combina tutte le normative europee in materia di emissioni di VOC e quasi tutte le etichette facoltative sulle emissioni di VOC, includendo non solo test e screening per migliaia di prodotti chimici ma anche un programma interno di qualità volto a garantire che non venga testato solo uno specifico campione: tutti i batch produttivi vengono monitorati nel tempo e i processi produttivi vengono ispezionati periodicamente.

Questo garantisce il mantenimento nel tempo della certificazione. In definitiva, l’acquisizione di questa nuova certificazione rende la linea MATmotion (ma anche l’idropittura Puro_titanium & VOC free, che gode degli stessi riconoscimenti), una proposta sicura e affidabile fondata su prodotti Best-In-Class in termini di basso inquinamento dell’aria all’interno delle case e che soddisfa i requisiti LEED, BREEAM International, BREEAM NOR, DGNB, Well Building and Italian CAM Edilizia.

I color trends Novacolor 2022 della linea di prodotti MATmotion quindi sono la risposta a questa forte esigenza dell’uomo di tornare ad essere parte integrante ed attiva nella natura:

Italian Sunset ispirato dal rosa dei tramonti, dei fiori, dei marmi pregiati e delle piume leggere dei fenicotteri. È un invito ad essere forti come i rossi della storia e vitali come le foglie d’acero del rabarbaro.

Tuscany Land dalle tonalità marroni della terra, del legno, della corteccia degli alberi e dei loro frutti che esprimono calore e conforto, solidità e voglia di tradizione.

Olive Tree con i suoi toni di verde che ricordano le pietre preziose, la natura e gli alberi sempreverdi come l’ulivo con le sue foglie bicolore capace di infondere equilibrio e calma, serenità e pace interiore.

Mediterranean sea con la sua immensità e forza dei i suoi blu, tra cielo e mare. Un’immagine perfetta della pace interiore di cui l’essere umano è sempre alla ricerca. L’essenza dell’equilibrio al quale aneliamo ogni giorno.

Novacolor Italian Sunset Pink Novacolor Mediterranean Light Novacolor Sunset Red Novacolor Mediterranean Dark

I colori selezionati trasmettono forza, conforto, equilibrio, vitalità, serenità, speranza e soprattutto ottimismo verso il futuro.

MATmotion, la linea di smalti e idropitture professionali con finitura ultraopaca o eggshell accoglie questi nuovi colori indicati per la decorazione di soffitti e pareti interne e anche su grandi superfici. MATmotion produce finiture particolarmente uniformi, adatte in ambienti dove si desidera assicurare un eccellente risultato estetico associato alla velocità di esecuzione. A bassa emissione di composti volatili in fase d’applicazione e prive di formaldeide e plastificanti aggiunti, le pitture MATmotion, nelle declinazioni MATmotion Supreme Matt, MATmotion Supreme Eggshell, MATmotion Extra Eggshell e MATmotion Extra Matt, hanno appena ottenuto la prestigiosa certificazione Eurofins Indoor Air Comfort Gold, la migliore garanzia che i prodotti soddisfino i requisiti di basse emissioni VOC richiesti dal mercato, rendendoli eccellenti per garantire la qualità dell’aria interna. Inoltre il ciclo produttivo di MATmotion Supreme Matt e MATmotion Supreme Eggshell segue l’approccio Mass Balance, che prevede la sostituzione massiva delle risorse fossili con risorse rinnovabili provenienti da biomassa.

La MATmotion Flat Paints Collection è un caledoscopio di proposte capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza. MATmotion Supreme è lo smalto murale per interni di elevata qualità. Con ottima resa e disponibile nella versione super “matt” ed “eggshell”. MATmotion Extra è l’idropittura superlavabile per finiture uniformi in interni. Disponibile nella versione “matt” ed “eggshell”. MATmotion Urban è la pittura traspirante per superfici interne nella versione opaca.

Inoltre, attraverso all’APP Decorizer, disponibile sugli store Apple e Android per tutti coloro che vogliono scoprire il mondo del colore e sono appassionati di Design, è possibile scoprire tutta la linea MATmotion ed anche catturare i propri colori preferiti direttamente dall’ambiente circostante.

Ideale per visualizzare le texture Novacolor applicate direttamente sulle pareti di casa e in ambienti precaricati.