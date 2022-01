N°1 de Chanel, la bellezza prima del tempo

- pubblicità -

Sin dai suoi esordi CHANEL è all’avanguardia nella sua concezione della bellezza secondo la visione ereditata da Gabrielle Chanel. La linea N°1 de CHANEL si basa su una visione olistica della bellezza che integra tre dimensioni: skincare, make up e un’acqua profumata. Un nuovo modo di prendersi cura di sé, del corpo e dell’anima, dalla pelle alla mente.

I trattamenti skincare

SERUM REVITALISANT AU CAMÉLIA ROUGE (Previene e corregge i cinque segni del tempo)

Trattamento N°1 del rituale di bellezza N°1 de CHANEL, contiene un’alta concentrazione di estratto di camelia rossa che preserva la vitalità della pelle. È formulato con il 95% di ingredienti di origine naturale, di cui il 76% derivato dalla camelia; la sua texture in gel trasparente dall’effetto rinfrescante si assorbe immediatamente. Nel tempo, riduce la comparsa di rughe e la visibilità dei pori, migliora l’elasticità della pelle e ripristina il confort e la luminosità dell’incarnato.

CRÈME REVITALISANTE AU CAMÉLIA ROUGE (Leviga, rimpolpa e dona confort e luminosità).

Con un’alta concentrazione di olio ed estratto di camelia rossa, questa crema profumata dalla consistenza impalpabile è formulata con il 95% di ingredienti di origine naturale, di cui il 70% derivato dalla camelia. All’applicazione, leviga visibilmente le rughette e dona confort e luminosità alla pelle, formando una barriera protettiva contro l’inquinamento urbano. La pelle è così più luminosa, più levigata, i tratti sono distesi.

CRÈME YEUX REVITALISANTE AU CAMÉLIA ROUGE (Riduce borse e occhiaie, leviga le rughe del contorno occhi)

Grazie alla sua formula arricchita con squalano di origine vegetale e acido ialuronico, questa crema bianco perlata idrata, attenua i segni di stanchezza e illumina istantaneamente lo sguardo. La sua consistenza fresca, contenente il 91% di ingredienti naturali, combina l’estratto di camelia rossa dalle proprietà rivitalizzanti con un “light complex” anti-borse e anti-occhiaie. Nel corso delle applicazioni, la comparsa di rughe intorno agli occhi è ridotta, così come quella delle occhiaie. Istantaneamente, l’elasticità della zona del contorno occhi è migliorata, la pelle è avvolta da una sensazione di confort e il contorno occhi è più luminoso.

POUDRE DE MOUSSE NETTOYANTE AU CAMÉLIA ROUGE (Deterge, purifica e illumina)

La consistenza in polvere ultra-fine di questo prodotto inedito rivoluzionerà il rituale di detersione della pelle. Arricchito con olio di camelia rossa, a contatto con l’acqua si trasforma in una schiuma morbida e leggera, che elimina impurità e residui di inquinamento. La sua formula, composta al 98% di ingredienti naturali, deterge la pelle ridonandole luminosità. La pelle è immediatamente purificata e più luminosa.

LOTION REVITALISANTE AU CAMÉLIA ROUGE (Energizza, affina e rimpolpa)

Questa lozione fresca e trasparente, con un’alta concentrazione di acqua di camelia, contiene il 98% di ingredienti di origine naturale, il 50% dei quali derivati dalla camelia. Applicata prima del siero o della crema, restringe i pori, dona alla pelle una sensazione di confort e ne migliora l’elasticità.

SÉRUM-EN-BRUME REVITALISANT AU CAMÉLIA ROUGE (Anti-inquinamento, rinfresca e dona luminosità)

Grazie alla sua formula bifase, questo siero brume eguaglia la concentrazione di estratto di camelia rossa del Sérum Revitalisant. Nebulizzata nel corso della giornata su tutto il viso, protegge efficacemente la pelle dall’inquinamento preservandone il capitale di giovinezza. Arricchito con olio protettivo di camelia rossa e acqua rinfrescante di camelia, migliora la luminosità del colorito o ravviva il make up. La pelle è avvolta da una sensazione di confort, è rinfrescata e più luminosa. Il Sérum-en-Brume Revitalisant può essere utilizzato in qualsiasi momento, prima o dopo l’applicazione del make up.

Il makeup

FOND DE TEINT REVITALISANT AU CAMÉLIA ROUGE (Illumina, idrata e protegge)

I pigmenti rivestiti, che garantiscono una lunga tenuta, combinati a un duo di agenti filmogeni effetto “seconda pelle”, consentono a questo fondotinta di uniformare il colorito e correggere le imperfezioni. La sua formula rivitalizzante composta al 94% da ingredienti di origine naturale, arricchita con olio di camelia rossa e agenti idratanti, protegge anche l’epidermide dalle aggressioni esterne e aiuta a preservare il capitale di giovinezza. La pelle è avvolta da una sensazione di confort, immediatamente più luminosa e appare più levigata dopo un mese di utilizzo. Il fondotinta offre una copertura perfettamente modulabile dal risultato luminoso. La pelle splende di giovinezza e appare naturalmente più bella giorno dopo giorno.

BAUME LEVRES ET JOUE REVITALISANTE AU CAMÉLIA ROUGE (Esalta il colore, nutre e rimpolpa labbra e guance)

Arricchito con olio di camelia rossa e cera di origine vegetale, questo balsamo multiuso cremoso e colorato si applica con le dita sulla bocca e sugli zigomi, per esaltarne la tonalità naturale. La consistenza cremosa si fonde istantaneamente sulla pelle, donandole una sensazione immediata di confort e idratazione. Le labbra sono rimpolpate e immediatamente più morbide. Disponibile in 6 tonalità per un risultato naturale dall’effetto brillante.

L’Eau Parfumée

L’EAU ROUGE – EAU PARFUMEE REVITALISANTE (Un’acqua di trattamento che profuma e rinfresca)

Questa composizione olfattiva, a immagine della camelia rossa, offre delicatezza ed energia. Olivier Polge ha utilizzato una base di trattamento e l’ha arricchita con acqua di camelia rinfrescante e un estratto di camelia rossa rivitalizzante. L’unicità della camelia rossa lo ha ispirato a creare, in collaborazione con il Laboratoire Parfums CHANEL, un bouquet floreale inedito. Poiché la camelia è inodore, Polge ha adottato un approccio onirico che lo ha portato

a immaginare questa fragranza fresca, giocando sui contrasti. Ha optato per generose note floreali e un cuore che evoca il fiore della camelia, rotondo e voluttuoso: “Sono partito da una moltitudine di sfaccettature floreali, gelsomino, arancio, rosa, caratteristiche della Maison, per poi associarle a note frizzanti di frutti rossi, che esprimono la freschezza di quest’acqua di trattamento profumata”.

Ideale per iniziare o concludere il rituale N°1 de CHANEL, L’Eau Rouge si utilizza come un profumo e si vaporizza generosamente sui punti di pulsazione o su tutto il corpo. Può essere indossata da sola o insieme alla fragranza abituale.

