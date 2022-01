Abimis per una residenza privata a Milano

- pubblicità -

Atelier di Abimis arreda la cucina di una delle suggestive ‘case di ringhiera’ che caratterizzano la zona di Porta Genova a Milano. L’appartamento, completamente ristrutturato, è arredato in modo raffinato, accogliente e funzionale, valorizzando la storia e gli elementi caratteristici dell’abitazione originale, come il pavimento, autentico degli anni ’60. Il proprietario, un fashion designer amante dello stile vintage, ha voluto, infatti, personalizzare ogni stanza con decorazioni, mobili e complementi capaci di creare quel piacevole e mai banale contrasto tra antico e contemporaneo.

Anche la cucina, con le sue pareti effetto anticato, riflette questo fascinoso approccio e si presenta come un ambiente caldo e ‘raccolto’, suggerendo un’atmosfera calma e rilassata. Con le tipiche ante squadrate e il design rigoroso e formale, che suggerisce un’immagine pulita e ordinata della cucina, questa versione a parete di Atelier – interamente prodotta in acciaio Inox AISI 304, in finitura orbitata – è composta da due pratici moduli, posti uno di fronte all’altro, per rendere centrale lo spazio dining.

Il primo, dotato di spazi contenitivi, vede area di lavoro, zona di cottura e lavaggio convivere sullo stesso piano, mentre il secondo è stato configurato per integrare il forno e accogliere altri vani di stoccaggio, l’intero piano può essere qui utilizzato come un ulteriore e più ampio spazio per svolgere le diverse attività quotidiane. Atelier è stata volutamente progettata priva di pensili superiori, per assicurare una maggiore libertà visiva e rendere la cucina protagonista dello spazio. La pulizia e l’eleganza di questa versione di Atelier contribuiscono a enfatizzare l’atmosfera sofisticata e il mood vintage dell’intera abitazione.

