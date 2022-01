Bullfrog presenta la nuova linea per la cura di sé

- pubblicità -

L’igiene e la cura di sé, da qualche tempo, sono diventate ancora più importanti e la voglia di circondarsi di bellezza si è fatta sentire più forte. Bullfrog ha deciso di assecondare il desiderio di un’estetica più ricercata e sorprendente reinterpretando quattro gesti quotidiani con una nuova linea di prodotti che rivoluzionano la beauty routine, nuove fragranze, texture d’avanguardia e un design capace di trasformare anche il bagno in salotto, packaging che arredano gli ambienti e lo spirito.

Per un’igiene e una freschezza senza pari, ecco il nuovo Sapone Liquido Mani e Corpo: ideale per la doccia o per lavarsi le mani vanta una texture morbida e avvolgente grazie all’acido glutammico che rende la pelle di velluto per un perfetto smooth effect.

Ancora per le mani, la Crema Nutriente Mani: trattamento protettivo quotidiano contro le aggressioni del freddo, del vento, che cura e idrata grazie alla formula a base di alga estremofila resistente alle basse temperature, un effetto guanto con una texture che non bagna e non appiccica.

Per il corpo, invece, il Tonico Corpo Rinfrescante: non una semplice acqua per il corpo ma un vero e proprio complesso rinfrescante e energizzante, un’alternativa più frizzante al deodorante dalle note speziate di agrumi, rabarbaro e vetiver, arricchita con caffè e ginseng per un immediata freschezza.

E, infine, per un sorriso al bacio anche sotto la mascherina e un’accurata igiene orale, il Collutorio Delicato Purificante che rispetta le mucose perché privo di alcol mentre esalta la sensazione di pulizia e freschezza grazie all’effetto ginseng, un delizioso aroma di zenzero che rende un gesto quotidiano più piacevole e efficace.

Formule innovative igienizzanti e cosmetiche, dunque, ma anche un design che arreda, packging impreziositi dalle illustrazioni di Francesco Paternoster, graphic designer che ha trasformato i prodotti in una piccola saga di eroi con richiami all’arte classica, agli dei e al mondo dei tattoo.

