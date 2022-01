Brooksfield apre la nuova boutique nel cuore di Milano

- pubblicità -

Proseguono i progetti di espansione di Brooksfield che annuncia l’apertura della nuova boutique a Milano, in via Solferino 7. Uno spazio esclusivo progettato minuziosamente dallo studio milanese Storagemilano nel meraviglioso cuore pulsante di Brera.

Ogni dettaglio della nuova boutique parla della storia del marchio accompagnando il cliente in un’esperienza d’acquisto unica. Storagemilano ha interpretato il DNA del brand dando vita ad un luogo che riflette a pieno l’eleganza senza tempo e la qualità interamente Made in Italy del prodotto Brooksfield.

Fondato nel 1971, il marchio torinese da sempre esprime uno stile senza tempo: raffinato, ricercato e attento ai dettagli, ma allo stesso tempo semplice, sinonimo di naturalezza e comodità.

Storagemilano ha ambientato il concept sviluppato su misura per Brooksfield all’interno del contesto meneghino, ricreando il sapore di un interno borghese e raffinato, in un equilibrio fra contemporaneità e tradizione. Attraverso un uso sapiente di materiali e finiture naturali, come il parquet in legno di quercia di recupero, lo studio di architettura ha creato un’atmosfera di domestica eleganza richiamando i pavimenti degli appartamenti signorili del capoluogo lombardo. Spiccano all’interno dello spazio due pareti rivestite da acciaio acidato; l’uso di questo materiale pregiato e la sua lavorazione artigianale conferisce a chi varca la soglia del negozio la sensazione di entrare in un luogo pieno di storia.

Il progetto rispecchia la struttura dello spazio preesistente, caratterizzato dalla presenza di ampi archi in muratura a sostegno di un soffitto ligneo.

Gli elementi come il ferro e l’ottone naturale, i complementi d’arredo e le lampade rendono lo spazio elegante e accogliente allo stesso tempo.

