I nuovi Persol Protector

Incarnazione dello stile visionario dei più intrepidi esploratori al mondo, da oltre un secolo il nome di Persol è inestricabilmente legato ad avventure uniche nel loro genere, proprio come il suo modello più rappresentativo, il Protector.

Dai pionieristici esordi nella Torino del 1917 fino alle incursioni ad alta quota degli anni ’30 e all’evoluzione in icona della F1 a metà del secolo scorso, Persol Protector è sempre stato protagonista di straordinarie imprese. Simbolo universale di coraggio, è nato per proteggere gli occhi dei temerari viaggiatori con lo sguardo sempre puntato verso le vette più alte e i terreni più insidiosi del pianeta. Fedele alla sua vocazione, si ripresenta quest’anno in una nuova veste con uno stile rigorosamente impeccabile.

Emblema di un’eccellenza visionaria che non si ferma di fronte a nulla per raggiungere il traguardo finale, il nuovo Protector in edizione limitata mette in mostra la sua struttura in metallo argentato. Questo carismatico modello è caratterizzata da una disarmante semplicità funzionale, dettata dalla combinazione fra aste con cerniera flex perfettamente integrata, terminali “Protector” personalizzati per una calzata su misura ed eleganti lenti a specchio argento. L’inserto tergisudore e le protezioni laterali rimovibili in vera pelle nera non sono solo un’esclusiva finitura artigianale, ma servono anche a riparare il viso da traspirazione, polvere e venti gelidi sui tracciati più impegnativi. Racchiuso in una custodia dedicata in pelle nera, Protector è sempre pronto a farsi valere.

