Collezione IMERA by ovre.design

- pubblicità -

Estetica, ricercatezza, unicità ed espressione creativa sono i caratteri distintivi della collezione IMERA, nata dall’incontro tra l’azienda FMG Shapes di Chiampo, interprete del lusso italiano nel settore del marmo e dei materiali lapidei di prestigio e lo studio di architettura ovre.design di Reggio Emilia.

- Pubblicità -

La collezione nasce per esprimere l’identità del marmo attraverso il prodotto italiano e l’artigianato di qualità per progetti residenziali di lusso e di ospitalità. Il nome vuole essere una referenza alla Magna Grecia e all’utilizzo del marmo per oggetti quotidiani, ad un nuovo inizio, un nuovo giorno. Giorno, dal greco, imera. Ogni complemento della collezione è una sinfonia di materiali preziosi provenienti da Paesi diversi e frutto di un’attenta selezione estetica e funzionale dei materiali stessi. È infatti la forza espressiva della pietra naturale e dei marmi, accostata alla sapiente cura dei nostri artigiani a definire l’essenza di ogni prodotto.

I materiali utilizzati per la realizzazione di questa collezione sono “meraviglie” della natura: Rocky Mist, Calacatta Viola, Arabescato Orobico, Cipollino, Carrara, Nero Belgio, Saint Denis, Pierre de Chauvigny, Breccia Sardinia e Travertino Silver, e a queste hanno affiancato i più eleganti e fantasiosi agglomerati presenti a catalogo: Burano, Cà D’Oro, Ceppo, Palladio Doge, Fenice, Griso, Laguna e Moro. La collezione si declina in due grandi famiglie per applicazioni in ambienti bagno: Puro ed Elemento. Puro è composta da elementi quali lavabi monoblocco e free-standing e vasche realizzati con un unico materiale.

- Pubblicità -

Elemento invece è composta da elementi quali lavabi monoblocco e free-standing e vasche realizzati con inserti di marmi differenti. Le forme dei lavabi spaziano da rotonde, ovali, quadrate, rettangolari e bowl. Sono completati dalle linee estreme di Infinito.

La collezione per arredi bagno è abbinabile a una selezionata collezione di piastrelle e di rivestimenti a parete per creare un total look di grande effetto. La collezione di rivestimenti a parete si divide in rivestimenti tridimensionali e rivestimenti flat. Sorprendente è l’effetto tridimensionale in cui le lastre flettono grazie a elementi che fuoriescono dal profilo creando movimento.

Più versatile, invece, la collezione di piastrelle, elementi pregiati di marmi intarsiati, che possono essere utilizzate sia a pavimento che a parete, personalizzabili e caratterizzate da intarsi di grande bellezza.

La versatilità è la cifra di questa collezione: sono pressoché infinite le possibilità di combinare i pezzi di questo domino e non a caso la collezione è stata pensata da uno studio di architettura per essere utilizzata da studi di architettura e designer consentendone la possibilità di espressione creativa e di personalizzazione. Alla base del progetto creativo c’è un percorso di ricerca nella memoria e nelle nostalgie degli stilemi appartenenti a un déco raffinato ed essenziale in cui bianchi e neri, grigi e beige giocano in combinazioni sobrie, creando un effetto finale di eleganza austera e solenne, amplificato dall’utilizzo di materiali pregiati e di agglomerati di fascinosa complessità. Sotto il profilo estetico delle forme elegantemente originali, i risultati sono entusiasmanti e sono stati resi possibili grazie alla competenza tecnica e produttiva di FMG Shapes, azienda di riferimento nel settore dei marmi e materiali lapidei, alla lavorazione su macchine di grandissima capacità con sofisticati programmi di gestione e all’insostituibile tocco manuale di esperti artigiani di FMG Shapes che hanno il materiale lapideo nel loro DNA.