Chanel presenta la sua capsule Haute Horlogerie Red Edition

- pubblicità -

La capsule Haute Horlogerie Red Edition de Chanel, mette in mostra il rosso, uno dei cinque colori emblematico della Maison con bianco, nero, beige e oro. Gabrielle Chanel amava il potere del colore rosso, come la punteggiatura. Rosso per acquisire fiducia in se stessi, per affermarsi. Rosso come dettaglio per enfatizzare la struttura di una giacca, un elemento per illuminare il rivestimento di una borsa da 2,55. Nel 2022 il rosso è un segno eccezionale di CHANEL Time. “Il rosso non ha dubbi! È un’eleganza senza compromessi.” dichiara Arnaud Chastaingt, Direttore dello Studio di Creazione Orologeria de Chanel.

Chanel J12 X-RAY Edizione Rossa

- Pubblicità -

Nel 2020, in occasione del 20° anniversario di J12, CHANEL punta sulla trasparenza e presenta il J12 X-RAY, la cui cassa e tutte le maglie del bracciale sono state tagliate in zaffiro cristallo grezzo. Nel 2022, la J12 X-RAY Edition Rouge svela le sue curve così come quelle della sua movimento. La silhouette del J12 rimane la stessa, ma il colore rosso dominante firma della Maison CHANEL, gli conferisce un aspetto più contrastante. Simboli di vita e passione, i rubini sottolineano il carattere inimitabile e raffinato di questo segnatempo. Il suo movimento si presenta sotto forma di pizzo, grafica, ricamato con ponti edi pignoni, secondo le regole dell’arte dell’Alta Orologeria. I pignoni Calibre 3 sono ancora presenti, ma i ponti scompaiono ingegnosamente grazie al vetro zaffiro. Questo modello esibisce la cassa in cristallo zaffiro, lunetta fissa in oro bianco con 46 rubini taglio baguette, corona svitata in oro bianco con diamante taglio brillante, quadrante in vetro zaffiro con i 12 indici incastonati di rubini taglio baguette e bracciale in vetro zaffiro con tripla chiusura pieghevole e due maglie in oro bianco con 34 rubini taglio baguette.Calibro 3.1: Movimento di manifattura, movimento a carica meccanica manuale, con ponte del timer, piastra principale e ponte del treno di ingranaggi in vetro zaffiro. Riserva di carica di circa 55 ore e frequenza di 28.800 oscillazioni all’ora. Edizione numerata e limitata di 12 pezzi.

BOY.FRIEND SKELETON Red Edition e BOY.FRIEND X-RAY Scheletro Red Edition

- Pubblicità -

Nel 2018, l’orologio BOY FRIEND si è dotato di un movimento scheletrato di Manifattura CHANEL strutturato, moderno e raffinato, visibile sia a testa in giù che a destra in alto, e rivela tutta la sua finezza attraverso il gioco di trasparenze dei suoi cerchi intrecciati. Il Calibro 3 mostra una eleganza radicale e una perfetta padronanza dei codici maschili. Nel 2022, gli orologi BOY FRIEND SKELETON Red Edition e BOY FRIEND X-RAY SKELETON Edition Rouge si distinguono come nuove creazioni di Alta Orologeria autorevoli e preziosi. La silhouette del BOY FRIEND rimane la stessa, ma il rosso dominante, colore distintivo della Maison CHANEL, gli conferisce un aspetto più contrastante. Il cinturino in pelle goffrata rosso, richiama gli interni piatti della borsa 2.55, mentre il rosso del movimento, associato in un color oro beige cipria, suggerisce il tocco finale di rossetto per enfatizzare un sorriso. Sempre vestiti di Calibro 3, gli orologi offrono uno spettacolo di pizzo grafico ricamato di ponti e ingranaggi che svelano sottilmente la pelle. L’estetica architettonica e il movimento del BOY FRIEND evidenziano le affinità dell’orologio con codici maschili. Questa forte dualità li rende due nuovi pezzi eccezionali eleganti e radicali doveil confine tra femminile e maschile è sempre più tenue.

BOY FRIEND SKELETON Red Edition

Cassa in oro beige, lunetta in oro beige con 38 rubini taglio baguette, corona in oro beige con 5 rubini taglio baguette e cinturino in pelle di vitello con motivo alligatore rosso lucido con tripla fibbia pieghevole in oro beige con 23 rubini taglio baguette.Calibro 3: Movimento scheletrato rosso di manifattura, movimento meccanico a carica manuale. Riserva di carica di circa 55 ore e frequenza di 28.800 oscillazioni all’ora. Edizione limitata di 10 pezzi.

BOY FRIEND X-RAY SKELETON Edition Rouge

Cassa e lunetta in vetro zaffiro, corona in oro beige con 5 rubini taglio baguette, cinturino in pelle di vitello con motivo alligatore rosso lucido con tripla fibbia pieghevole in oro beige.Calibro 3: Movimento scheletrato rosso di manifattura, movimento meccanico a carica manuale. Riserva di carica di circa 55 ore e frequenza di 28.800 oscillazioni all’ora. Edizione limitata di 100 pezzi.

ww.chanel.com