MYYOUR arreda ogni spazio con i modelli della collezione PUSH

- pubblicità -

Anche il 2022 si prospetta come un anno in cui le persone trascorreranno sempre più tempo outdoor, sia sfruttando gli spazi all’aperto delle proprie case, sia durante le uscite nei locali pubblici. Per rendere gli spazi esterni ancora più vivibili, MYYOUR ha ampliato la sua proposta di tavoli da esterno PUSH, disegnando nuove soluzioni per la convivialità durante i pasti ma anche per i momenti di relax e conversazione. La collezione PUSH si compone di tavoli fissi, tavoli allungabili e coffee tables realizzati al 100% in Italia scegliendo materiali sostenibili e dal grande impatto estetico.

- Pubblicità -

Spazio dunque a top in gres, disponibili in numerose finiture, e a strutture leggere e caratterizzate da uno stile ben definito: la particolare gamba in alluminio dal taglio stondato e obliquo, infatti, è il fil rouge di tutta la collezione, fatta eccezione per la versione con top tondo, caratterizzata da un intreccio di tondini in alluminio che creano un seducente effetto visivo.

Per completare il set degli spazi esterni MYYOUR propone in abbinamento sedia, poltroncina e divanetto PUSH, i complementi perfetti per vivere in totale comodità gli esterni.

- Pubblicità -

TAVOLO PUSH TONDO

Massima interazione e facilità di organizzazione della tavola: queste sono le prerogative della nuova versione con top tondo del tavolo Push. Il piano in gres, disponibile in diverse finiture, è adagiato su una particolare struttura composta dall’intreccio di tondini in acciaio. Il risultato è un modello dalla forte presenza scenica che diventa protagonista dell’area pranzo allestita all’aperto. Disponibile con circonferenza di 120 o 160 cm oppure con circonferenza da 180 cm con piano in hpl, resistente, pratico, durevole e impermeabile.

TAVOLO PUSH RETTANGOLARE

Linee pulite e design minimalista caratterizzano questo tavolo da pranzo elegante e al contempo pratico. Push è infatti disponibile come pezzo unico nelle misure 180×90 o 220×100 cm di lunghezza, oppure nelle rispettive versioni allungabili fino a 270 e 318 cm, perfette per accogliere compagnie di amici e famiglie numerose in totale comodità. La solida struttura in alluminio verniciato può essere abbinata ad un top in gres nella versione allungabile, mentre in quella fissa è possibile optare anche per un top in hpl.

TAVOLINI PUSH

I coffee tables PUSH hanno una struttura in alluminio verniciato a polveri epossidiche in tre colori (bianco, gunmental e grigio sabbia metallizzato), maneggevole ed ideale per l’utilizzo in ambienti esterni. Il top in gres con spessore 12 mm è proposto in 3 diverse finiture – marmo bianco, marmo nero e pietra – per abbinarsi al meglio con gli imbottiti che arredano la zona relax outdoor. A caratterizzare il modello è il taglio diagonale che definisce i quattro angoli. I tavolini sono disponibili in 3 misure per adattarsi a tutti gli spazi.