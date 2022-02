Un anno di momenti esclusivi sul lago al Lido Palace

- pubblicità -

In un luogo fuori dal comune ma nel cuore dell’eccezionalità, ogni giorno ha il carattere dell’istante unico, da condividere con persone speciali e da ricordare per la vita. La qualità sublime del Lido Palace di Riva del Garda (TN) è però quella di saper riconoscere la peculiarità di ogni ospite, ponendo l’accento su aspetti differenti, accomunati dallo stupore e dal desiderio di regalare un momento indimenticabile. Al netto di un’impagabile vista sul lago che sfama anche lo sguardo durante la colazione giornaliera affidata a un buffet con un’ampia gamma di deliziosi prodotti dolci e salati, i pacchetti di questo gioiello trentino del relax, del gusto e del wellness sono espressione delle diverse anime che ne compongono l’eclettica vocazione al lusso di benessere, enogastronomia e sentimento.

Valido per un minimo di due notti nella tipologia di camera preferita, Gourmet Getaway mette sul piatto le eccellenze del territorio. Inclusi nell’offerta, l’ingresso alla CXI SPA fino alle 12:00 del giorno di partenza, una cena per due con menu degustazione di 5 portate e selezione di vini della riserva del sommelier presso il ristorante gourmet Il Re della Busa, un voucher di 20 euro da utilizzare su una selezione di trattamenti e il Luxury SPA Kit, con zaino a sacca in tessuto, contenente, un set completo di bagnoschiuma, crema corpo, shampoo e balsamo. Prezzo a partire da 251 euro a persona.

Per chi è alla ricerca di una vacanza esclusiva nel segno della prelibatezza, Your Dainty Journey abbina al soggiorno nella tipologia di camera preferita una cena a persona con deliziose ricette dello Chef in un menu di 3 portate al Tremani Bistrot, l’ingresso alla CXI SPA fino alle 12:00 del giorno di partenza e un trattamento Lumen Massage a persona di 50 minuti, caratterizzato da movimenti lenti e profondi che sciolgono le tensioni, ricaricando il corpo di nuove energie grazie all’utilizzo di un caldo burro vegetale. Prezzo a partire da 544 euro a persona.

La frenesia della quotidianità diventa un ricordo lontano per chi sceglie di puntare in direzione del Lido Palace nel segno del Puro Antistress. L’ingresso alla CXI SPA fino alle 12:00 del giorno di partenza e il soggiorno nella camera preferita si arricchiscono di benessere con due trattamenti esclusivi. Un Powder Massage a persona di 50 minuti si trasforma in un rituale che dona vigore e calore al corpo, rilassando tutta la muscolatura contratta e rendendo la pelle levigata e nutrita, mentre la tradizione indiana ispira Andaman Sea, 80 minuti a persona di indescrivibile relax alla ricerca dell’armonia tra mente e corpo. Prezzo a partire da 569 euro a persona.

La coppia è protagonista di Couple Relaxation, trionfo del connubio tra benessere e privacy in un luogo sofisticato che aggiunge al soggiorno nella tipologia di camera preferita e all’ingresso nella CXI SPA fino alle 12:00 del giorno di partenza un’autentica esperienza in cui il piacere raddoppia. Per 60 minuti, gli ambienti della Ritual Suite Privata diventano il regno di due anime affini, che possono immergersi in una dimensione distensiva tra bagno Raxul, percorso di rigenerazione e purificazione, idromassaggio e lettini relax. A completare la proposta, un massaggio di coppia parziale alla schiena di 25 minuti all’interno della Ritual Suite, accompagnato da un flûte di frutta fresca, un voucher di 20 euro da utilizzare su una selezione di trattamenti presso la CXI SPA e il Luxury SPA Kit, con zaino a sacca in tessuto, un set completo di bagnoschiuma, crema corpo, shampoo e balsamo. Prezzo a partire da 309 euro a persona.

Sono infine validi da giugno 2022 i pacchetti che il Lido Palace ha immaginato come occasioni per includere anche il contatto con la natura nei termini di un’offerta dedicata ai cultori dell’armonia totale. Il gazebo nello splendido parco diventa un tempio dove rigenerarsi grazie all’Open Air Massage con oli pregiati di 45 minuti che dona equilibrio a tutto il corpo. Nella proposta Outdoor Wellness Moment, sono compresi anche il soggiorno nella tipologia di suite preferita, l’entrata alla CXI SPA fino alle 12:00 del giorno di partenza, un voucher di 20 euro da utilizzare su una selezione di trattamenti presso la CXI SPA e il Luxury SPA Kit, con zaino a sacca in tessuto, un set completo di bagnoschiuma, crema corpo, shampoo e balsamo. Prezzo a partire da 416 euro a persona.

Costruito intorno alla perfetta serata romantica, Exclusive Stay For 2 ha il proprio momento clou nell’intima cena a lume di candela in gazebo, per celebrare il culto dei sentimenti con menu degustazione di 5 portate e selezione di vini della riserva del sommelier, serviti da un butler dedicato. Proposto al prezzo base di 541 euro a persona, il pacchetto è completato dal soggiorno nella tipologia di suite preferita, dall’ingresso alla CXI SPA fino alle 12:00 del giorno di partenza, dal voucher di 20 euro da utilizzare su una selezione di trattamenti presso la CXI SPA e dal il Luxury SPA Kit, con zaino a sacca in tessuto, un set completo di bagnoschiuma, crema corpo, shampoo e balsamo.