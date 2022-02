Malo celebra la Festa della Donna in giallo mimosa

- pubblicità -

Malo, brand iconico del Made in Italy, celebra la Festa della Donna in giallo mimosa: il girocollo in cotone makò dallo stile comfort chic con macro fiori tono su tono lavorati con doppia tecnica, jacquard e intarsio.

Due tecniche di lavorazione che esprimono la grande vocazione manifatturiera del brand, dando voce a quella maestria, attenzione al dettaglio e dedizione alla qualità, che da sempre contraddistinguono la maison fiorentina.

Lo jacquard, è una tecnica di lavorazione in cui un motivo viene tessuto direttamente nella stoffa, invece di essere disegnato o stampato, e l’intarsio è una tecnica utilizzata per creare immagini a maglia, in questo caso, maxi fiori, simbolo di delicata e raffinata femminilità.

Il girocollo fa parte della nuova collezione PE 2022, En plein air. Una collezione che esprime tutta la voglia di vivere liberi e in sintonia con il mondo che ci circonda, senza rinunciare alla classe, al lusso soffuso e all’eccellenza firmati Malo.