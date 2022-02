Atelier VM presenta la collana ed il charm Alma

- pubblicità -

In occasione del mese dell’amore per antonomasia, Atelier VM presenta due nuovi articoli che andranno ad arricchire la collezione: la collana ed il charm Alma. Una collana in oro 18kt che sprigiona l’amore dell’anima attraverso un cuore di granato rodolite, sfaccettato e luminoso. L’omonimo charm sarà invece protagonista nella personalizzazione della collezione L’Essenziale, lo storico gioiello della maison che sigilla da anni l’amicizia e l’amore in tutte le sue variazioni.

Il progetto Atelier VM nasce nel 1998 dall’incontro di Viola Naj-Oleari e Marta Caffarelli, le quali decidono di dare vita al marchio che porta le loro iniziali. Dietro alle linee pulite e contemporanee dei loro gioielli, vi è una profonda ricerca stilistica nei codici della modernità, che le due designer mettono in relazione con le tecniche di oreficeria. Oggi Atelier VM è presente nei più prestigiosi punti vendita worldwide, da Le Bon Marchè a La Rinascente, da Liberty a Nordstrom e presso le 2 boutique monomarca di Milano.

www.ateliervm.com