Rouge Allure l’Extrait de Chanel, il nuovo rossetto al alta intensità

L’applicazione del rossetto fa parte della routine quotidiana. Si tratta di un simbolo che va al di là del semplice desiderio di dare colore al proprio sorriso. Indossarlo è un segno di audacia, di sicurezza di sé. E il rossetto perfetto è quello che ci fa sentire al meglio e che completa ogni make up e ogni outfit. Nel 2006 CHANEL crea Rouge Allure, non un rossetto qualunque: il clic del suo packaging è unico e inimitabile. La sua intensità è il segno distintivo dell’allure CHANEL ed è un omaggio alla sfrontatezza del rossetto rosso che negli anni Venti divenne il simbolo della liberazione delle donne.

Dalla potenza di queste immagini Maison Chanel, in collaborazione con il suo Studio di Creazione Maquillage e Ricerca, crea Rouge Allure l’Extrait, un rossetto che associa un’alta concentrazione di colore senza eguali sin dalla prima applicazione, luminosità e trattamento, per un look make up intenso, satinato e audace. Il nuovo packaging ultra-sottile è stato reinterpretato per ospitare una ricarica dorata, senza rinunciare al clic iconico di Rouge Allure.

La formula racchiude ingredienti dalle straordinarie proprietà di riflessione della luce, per labbra visibilmente più levigate e infinitamente luminose. Un risultato satinato illumina e sublima le labbra, per svelarle sotto la loro luce migliore. E’ arricchita, inoltre, da un complesso che associa l’olio di fiore di ume, ottenuto tramite enfleurage, e cere vegetali, per labbra nutrite, idratate e protette. In un solo gesto, la formula si fonde sulle labbra e offre un’immediata sensazione di confort. Le labbra sono idratate fino a 12 ore.

Un rossetto che offre un look make up intenso, satinato e a lunga tenuta disponibile in una collezione di 20 tinte luminose e audaci, da un beige intenso a un rosso acceso, fino a un rosa profondo.

chanel.com