The One Milano dal 13 al 15 Marzo 2022

Emozione, valori reali, qualità, artigianalità, saper fare…. collezioni modernissime e nello stesso tempo legate alla grande tradizione manifatturiera. Collezioni pregiate in gioco di equilibrio fra cultura, ricerca ed esperienza produttiva. Collezioni che hanno in comune l’accuratezza della manifattura, la ricercatezza dei materiali e un’identità fortemente riconoscibile. The One Milano è l’unico Salone nel panorama italiano e internazionale dedicato alle proposte SLOW FASHION. Si basa su un’attenta selezione di Brand per raccontare l’idea di prezioso contemporaneo. Dà spazio a quelle aziende, italiane e internazionali, capaci di esprimere attraverso il prodotto idee originali, qualità e autenticità.

Le keyword:

slow fashion

creatività e materiali nobili

certificazioni, trasparenza e sostenibilità

produzioni controllate e senza spreco

Una moda durevole, fatta di prodotti che non stancano. Una moda identitaria, che rende più semplice il racconto della storia di ogni consumatore. Una moda sicura nel tempo – anche se sempre con un twist di novità nei materiali, nei colori, nei dettagli – per il guardaroba “solido” che oggi vogliono i consumatori.