Phyto-Rouge Shine, il nuovo rossetto di Sisley-Paris

Un rossetto fondente dai colori vibranti e dal finish brillante, per un vero trattamento idratante e rimpolpante. Compromesso ideale tra la copertura vellutata di un rossetto classico e la trasparenza di un gloss, Phyto-Rouge Shine di Sisley-Paris non solo trucca ma si prende anche cura delle labbra, assicurando un irresistibile effetto “shine”. La gamma Phyto-Rouge Shine è composta da 12 colori essenziali, trasparenti e luminosi, che scorrono e si fondono con le labbra per un meraviglioso sorriso. Ricco di pigmenti high-tech, Phyto-Rouge Shine agisce come un flash di colore ed è disponibile in 4 famiglie cromatiche e 2 finish: brillante e iridescente.

L’estratto di Padina pavonica, principio attivo idratante essenziale di Sisley, favorisce la sintesi dell’acido ialuronico e rafforza il materasso idrico della pelle per un effetto “rimpolpante” immediato. Il complesso Hydrobooster, già presente in Phyto-Rouge, infonde alle labbra principi attivi nutrienti e idratanti prendendosene cura, come un balsamo. Le microsfere composte da Glucomannano di Konjac (una fibra in grado di assorbire l’acqua e gonfiare fino a raggiungere 200 volte il proprio volume) e Acido Ialuronico (in grado di assorbire fino a 1000 volte il proprio peso in acqua) catturano l’acqua dal derma, si gonfiano e mantengono il livello idrico delle labbra. Grazie a un cocktail di oli naturali di Jojoba e Moringa, che garantiscono confort, nutrimento e morbidezza, e all’Acetato di Vitamina E dalle proprietà antiradicali liberi, la formula di Phyto-Rouge Shine protegge dalla secchezza, assicurando labbra più levigate, più morbide e confortevoli, giorno dopo giorno, rimodellandole. Una ventata di freschezza soffia sul famoso design zebrato, firma distintiva del maquillage Sisley-Paris. Un design bianco e oro in formato slim, evidenzia il massimo del lusso. Inoltre, Phyto-Rouge Shine, per la prima volta per Sisley-Paris, è disponibile in un packaging ricaricabile che si inserisce e si estrae con un clic.

www.sisley-paris.com