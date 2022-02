Il plaid Astico della linea Green Label by Lanerossi

- pubblicità -

Lanerossi, azienda di proprietà di Marzotto Lab (Gruppo Marzotto), dal 1817 progetta e realizza prodotti di interior textile quali plaid, coperte e complementi d’arredo tessili, partendo da materie prime naturali e pure come la lana in tutte le sue qualità, lavorate con cura e attenzione artigianali. Nata in Veneto dalla visione dell’imprenditore Alessandro Rossi, oggi Lanerossi è un marchio di riferimento nel settore, conosciuto e apprezzato nel mondo. L’approccio sperimentale improntato alle collaborazioni che nel tempo ha visto coinvolti nella vita Lanerossi artisti, designer e creativi, contraddistingue questo marchio ancora oggi, in un desiderio di valorizzare e ripensare il patrimonio visivo ereditato.

La filosofia di Lanerossi si basa sulla qualità e sostenibilità delle materie prime, sul progetto e sulla manifattura. Una continua ricerca sul design del prodotto abbinata allo sviluppo tecnologico, frutto di esperienza, tradizione e di una specifica vocazione industriale orientata al futuro. Ne è un esempio il plaid Astico realizzato in lana e cotone riciclati pre-consumo caratterizzato da un motivo geometrico jacquard, capace di stupire per la sua straordinaria morbidezza.

Il plaid Astico è parte della linea Green Label Lanerossi nata con lo scopo di offrire prodotti capaci di veicolare consapevolezza e rispetto nei confronti dell’ambiente e del mondo che abitiamo, mantenendo il focus su qualità, design e ricerca. Una collezione che utilizza fibre di lana riciclate pre-consumo, recuperate cioè dalle lavorazioni interne, che garantiscono la tracciabilità dei materiali, e lane pregiate e alpache peruviane nelle tonalità presenti in natura, perciò prive di coloranti chimici.

