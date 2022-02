The Future of Beauty by FOREO

- pubblicità -

FOREO, il gigante svedese del beauty tech, ha registrato una vorticosa crescita della domanda per i suoi dispositivi skincare, pluripremiati ed amati dalle celebrity di tutto il mondo, con una categoria in particolare che si prospetta plasmerà il futuro della bellezza negli anni a venire.

- Pubblicità -

Boris Trupcevic, CEO di FOREO, commenta: “Rispetto alla chirurgia plastica, i prodotti di bellezza sono sempre stati visti come qualcosa di delicato e con un potenziale limitato per apportare cambiamenti visibili nel tempo. Tuttavia, l’intera industria della bellezza si sta evolvendo e il beauty tech sta prendendo il sopravvento con prodotti estremamente efficaci e dai risultati sorprendenti. Questo non vuol dire che i dispositivi FOREO possano sostituire complesse procedure chirurgiche, sebbene i loro risultati siano chiaramente visibili, rapidi e indolori. Ma mentre la chirurgia solleverà sicuramente i tratti del tuo viso e avrà un effetto evidente sul tuo aspetto, non ti libererà, ad esempio, delle rughe intorno alla bocca nè aumenterà la qualità della tua pelle: il nostro FOREO BEAR, tuttavia, lo farà, rassodando i muscoli e lineamenti del volto e tonificando la pelle, in maniera completamente indolore.”

Nel 2021, FOREO ha assistito a una crescita esponenziale della domanda per FOREO BEAR, il primo dispositivo medico a microcorrente approvato dalla FDA dotato di Anti-Shock System™, che lo rende il dispositivo a microcorrente più sicuro sul mercato. BEAR è dotato di due sfere metalliche che incanalano la microcorrente su ampie superfici della pelle, mentre le iconiche pulsazioni T-sonic di FOREO forniscono un massaggio a bassa frequenza in profondità sotto la superficie della pelle, per stimolare il flusso sanguigno e ripristinare compattezza ed elasticità riducendo i segni visibili di invecchiamento. La tecnologia a microcorrente aumenta la produzione di adenosina trifosfato (ATP) che le cellule utilizzano per produrre energia ed è fondamentale per le funzioni cellulari, inclusa la formazione di collagene ed elastina, responsabili del rafforzamento e della flessibilità del tessuto connettivo. BEAR fornisce un effetto lifting poiché la microcorrente rispecchia le correnti elettriche naturali del tuo corpo a livello cellulare per aiutare a tonificare i muscoli facciali, rassodare la pelle e levigare l’aspetto delle rughe, donandoti una giovanile luminosità.

- Pubblicità -

FOREO offre risultati eccellenti per la cura della pelle comodamente da casa tua, il che significa che con l’uso quotidiano non è più necessaria una tappa mensile al tuo costoso centro estetico. Tenendo conto di tutto ciò, FOREO BEAR ti farà risparmiare una sostanziale somma di denaro negli anni, sostituendo costosi trattamenti viso a microcorrente con questo piccolo e potente device. Per non parlare del tempo perso negli spostamenti.

Il 2022 offre una prospettiva completamente nuova sulla bellezza, incentrata sulla cura di sé e sul sentirsi bene. Le persone ora scelgono trattamenti beauty tech indolori con risultati visibili a lungo termine rispetto a una soluzione chirurgica rapida alimentata da dolore e rischio, sfatando una volta per sempre il mito secondo cui la chirurgia plastica è l’unico modo per riportare indietro le lancette del tempo.

www.foreo.com