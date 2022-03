Emocean le novità Solari OCEAN SUNCARE

Il Brand Emocean è la crasi di due parole: Emozione, l’essenza dell’animo che di fronte alla bellezza si emoziona. La parola Estetica deriva dal greco e significa “che concerne la sensazione”, per questo l’Emozione ricopre un ruolo fondamentale. Oceano, il Grande Mare, che esprime tutta la forza della natura, la purezza e la ricchezza di ingredienti unici e perfettamente biocompatibili.

Il brand per l’estate ha pensato a una gamma di Protezioni viso e corpo OCEAN SUNCARE, contempla 3 diversi fattori di protezione ciascuno offerto sotto forma di Crema o Lozione Spray (no gas). Texture vellutata, avvolgente, non grassa ad assorbimento rapido. Proteggono la pelle dai raggi UVA e UVB responsabili degli arrossamenti e dell’invecchiamento precoce della pelle.

Una protezione solare consiste in una qualsiasi sostanza (o materiale) in grado di prevenire gli effetti nocivi dei raggi solari sulla pelle. A parte i rischi connessi al calore, infatti, l’azione del sole rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi, che possono danneggiare in modo permanente la pelle e causare alterazioni precancerose, ma anche per l’insorgenza prematura di rughe e di altri segni di invecchiamento cutaneo.

Le stessa protezione non è uguale per tutti perché tutte le pelli sono diverse. E il numero non ha lo stesso “effetto” per tutti. Il fattore di protezione è un moltiplicatore.

Infatti, presa la soglia di eritema di una persona (il tempo che ci mette a scottarsi), lʼSPF moltiplica quel valore.

Per es. Se una persona ci mette 30 minuti per iniziare a scottarsi, con una protezione 30,

dovrebbe metterci 900 minuti. Ma, attenzione, è solo un valore teorico.

La soglia di eritema, è il tempo che ogni persona può essere sottoposto ai raggi UV, prima che si verifichi la degradazione degli acidi nucleici (eritema). L’eritema è molto pericoloso perché aumenta di 30 volte il rischio di tumori alla pelle.

Gli SPF aumentano la soglia di eritema, ma l’SPF non deve ingannare: esso viene calcolato in base a condizioni standard ideali: anche solo mettere e togliere un indumento, sdraiarsi sull’asciugamano o sulla sabbia, sudare, fare il bagno, toccarsi ecc. possono modificare l’efficacia e la durata dell’SPF.

I filtri solari si distinguono in filtri fisici, cioè quelli che creano una barriera riflettente e fisicamente riflettono i raggi UV, e filtri chimici, che invece assorbono i raggi UV e fanno in modo che quindi non vengano assorbiti dalla pelle. Se c’è un eccesso di filtri fisici (più economici), la protezione risulta eccessivamente pastosa, densa, lascia il bianco sulla pelle ed è difficile da spalmare in modo uniforme.

I Filtri Chimici, d’altro canto, devono essere di altissima qualità per funzionare bene.

OCEAN SUNCARE utilizza i migliori filtri BASF, cioè quelli giudicati universalmente i filtri della qualità più alta esistenti in commercio.

OCEAN SUNCARE Cosa c’è dentro?

Oltre ai migliori filtri solari, EMOCEAN ha introdotto degli ingredienti che rendono queste protezioni dei veri e propri cosmetici solari.

Alga Rossa Chondrus Crispus: oltre ad essere un filtro solare naturale, è ricca di antiossidanti, migliora l’elastina e riduce le rughe, mentre mantiene la pelle idratata e nutrita.

Frazioni insaponaficabili: L’1% degli oli più pregiati è composto da una frazione, detta insaponificabile perché non ha trigliceridi, di antiossidanti e vitamine con straordinarie proprietà cosmetiche anti-age.

Olio di Jojoba: L’olio di jojoba ha numerose proprietà cosmetiche: contiene minerali importanti come lo zinco, lo iodio e il rame, vitamina E, vitamine B2 e B3 ed esteri cerosi.

Olio d’Oliva Idrogenato: Ha eccellenti proprietà idratanti e ringiovanenti, lascia la pelle

morbida e setosa. Aumenta la luminosità e aiuta a ridurre le rughe levigando la pelle.

Infine la gamma di prodotti OCEAN SUNCARE propone anche il doposole riparatore, Un vero e proprio cosmetico ricchissimo di attivi lentavi, riparatori, idratanti e anti-age. Non è un semplice doposole, ma una crema corpo ricca e dalle straordinarie proprietà cosmetiche.

www.emocean.it