EMOCEAN, una linea cosmetica biomarina unica al mondo

Dal Mare, origine della Vita e fonte di nascita dei più potenti microorganismi tutt’ora esistenti, EMOCEAN trova la fonte degli ingredienti funzionali. Ogni ingrediente e principio attivo è di origine biologica, selezionato ed approvvigionato con cura e nel pieno rispetto dell’ambiente e della filosofia Cruelty Free.

Nei Laboratori EMOCEAN, la Filosofia del brand si declina in tre principi fondamentali:

1. Formulazioni all’avanguardia;

2. Principi attivi unici, altamente performanti, che associano i benefici del Mare e della Natura;

3. Texture leggere, fondenti e delicatamente profumate.

Con oltre 10 linee per il Viso e linee corpo performanti, EMOCEAN è uno dei brand cosmetici più completi del mercato.

Ecco dove nasce la magia della cosmetica Biomarina

Il Brand EMOCEAN è la crasi di due parole: Emozione, l’essenza dell’animo che di fronte alla bellezza si emoziona. La parola Estetica deriva dal greco e significa “che concerne la sensazione”, per questo l’Emozione ricopre un ruolo fondamentale. Oceano, il Grande Mare, che esprime tutta la forza della natura, la purezza e la ricchezza di ingredienti unici e perfettamente biocompatibili. In EMOCEAN nulla è casuale, nemmeno il logo, studiato per rendere la vocazione marina della linea è caratterizzato dalla presenza dell’orizzonte del mare, una linea blu senza tempo e senza confini, ma dal grande significato.

FILOSOFIA MARINA La vita organica è nata e si è sviluppata nel mare; il nostro DNA, ne consegue, conserva ancora un’informazione biologica importantissima, semplificando: “Ciò che è marino è buono”. Il nostro corpo recepisce l’elemento marino come amico e ne agevola l’assorbimento, la penetrazione e ne ricava le informazioni biochimiche che gli consentono di rispondere in modo efficace alle inefficienze dell’organismo. Ciò che viene dal mare è più puro e concentrato, più efficace nel dialogo con il nostro corpo, più biocompatibile. Inoltre gli scienziati ritengono che nel mare la maggior parte degli elementi, alghe, microorganismi, sia ancora da scoprire, per cui solo un cosmetico marino potrà avere la possibilità di evolversi creando prodotti sempre più efficaci. Nel rispetto del nostro corpo e di ciò che lo circonda.

11 LINEE VISO

A-CTIVE IL PIÙ POTENTE MIX DI ATTIVI ANTI-AGE IN UN’UNICA LINEA

B-LIGHT L’ALGA DI BELLEZZA DELLE IMPERATRICI GIAPPONESI

C-CURE UNA DIFESA NATURALE CONTRO IMPURITÀ E BATTER

D-SENSE RIPARA, PROTEGGE, DE-SENSIBILIZZA

E-NERGY STIMOLA LE DIFESE, RIMINERALIZZA, COMBATTE L’INVECCHIAMENTO

SKIN RECODE L’EPIGENETICA AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA DURATURA

SKIN SPECIALIST LA LINEA PIÙ VERSATILE E TRASVERSALE PER TUTTI I TIPI DI PELLE E TUTTE LE ETÀ

REGENER-AGE LINEA VISO CON CELLULE STAMINALI MARINE

HYDRA SPECIALIST ACQUA PURA PER LA TUA PELLE

ABSOLUTE LIFTING INGEGNERIA COSMETICA, PERFEZIONE ASSOLUTA

WHITE SPECIALIST IL TRATTAMENTO RESURFACING CHE RINNOVA LA TUA PELLE

LINEE CORPO

BODY SPECIALIST LA TUA FORMA È PREZIOSA COME IL TUO TEMPO

THALA2 TRATTAMENTI CORPO CONTRO I PRINCIPALI INESTETISMI E PER LA RIATTIVAZIONE FISIOLOGICA

SINERGY Mare, Terra, Biotecnologie: la sinergia perfetta

TOUCH&LOVE LINEA GIOVANE E SPENSIERATA

Una varietà di linee per il viso e per il corpo ad uso domiciliare per rispondere alle varie esigenze.

www.emocean.it