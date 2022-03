La nuova lampada Tulip firmata Slamp

La luce non è un accessorio, ma una dimensione fondamentale del vivere. Parte da qui Slamp per presentare Tulip. Vero e proprio gioiello di design progettato da esperti professionisti della luce che evocano meraviglia e la cui armonia penetra lo spazio circostante. L’incomparabile eleganza che emana la rende adatta agli ambienti più esclusivi, sia contract che residenziali. La filosofia di Slamp, che ha saputo elevare l’oggetto illuminante al rango di creazione artistica, si sviluppa da un colloquio continuo con la dimensione della luce: è sempre intorno a noi, ma non sempre riusciamo a vederla.

La nuova lampada di Slamp si sofferma sul senso profondo dell’esperienza visiva. Ogni fascio di luce è portatore di impalpabili tonalità e possiede l’inestimabile potere di creare i volumi, esaltare le superfici, smussare gli spigoli, definire le curve e finanche toccare l’anima. La creatività Slamp nasce così dalla fiducia che, con la luce, sia possibile trasformare il mondo attraverso colpi di grazia e poesia.

Con Tulip la sorgente di luce si lascia nascondere e velare dai petali dei fiori. Sono boccioli di tulipani che giocano insieme chiamandosi e rispondendosi a vicenda. Piegando dolcemente il gambo di ottone in una morbida curva, forse per riposarsi, o forse in cerca di qualcosa. Ogni minima luminosità prodotta dalla trasparenza di questi petali pare invitarci al sorriso. La figura dei fiori attinge naturalmente ad un immaginario antico e ricco di significato, che Marc Sadler ha saputo mettere in risalto grazie alle caratteristiche pregiate del tecnopolimero Lentiflex.

Il sistema Tulip, disponibile in 7 e 14 elementi, offre la possibilità di creare installazioni a partire dalla versione free standing oppure da un rosone in ottone spazzolato, di forma tonda o rettangolare. Lo spettacolo messo in scena da questi boccioli non può che chiamare la sensibilità di ciascuno ad aprirsi e ad immergersi pienamente negli spazi di cui è ospite.

www.slamp.com