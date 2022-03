Tavoli allugabili TEAM 7: a tavola con natura, design e tecnologia

Gli ultimi due anni hanno influenzato notevolmente le tendenze di arredo della casa, costringendoci a ripensare gli spazi in maniera flessibile, con soluzioni multifunzionali adatte a differenti necessità di utilizzo. Questo vale in particolare per le stanze destinate ai momenti conviviali, come il living o la sala da pranzo, teatro di momenti di relax, così come di studio e lavoro. Protagonista di questi ambienti è il tavolo che, proposto in versione allungabile, si adatta a specifiche esigenze di spazio e a uno stile di vita moderno: una soluzione intelligente e ingegnosa che permette all’occorrenza di fare spazio a grandi progetti, attività diverse o ospiti inattesi.

Pioniera dell’eco-arredo già dagli anni ’80, TEAM 7 realizza tavoli allungabili in purolegno naturale. Dall’albero al mobile finito, l’approccio sostenibile di TEAM 7 è totale e privo di compromessi e dà vita a veri e propri pezzi di natura che sono al contempo oggetti di design dall’alto contenuto innovativo e tecnologico.

Tecnologia nascosta

All’intero dei tavoli allungabili TEAM 7 è celato un intelligente meccanismo di estrazione (laterale, centrale, sincronizzata o nonstop) che, in pochissimi gesti e a seconda delle prolunghe scelte, consente di allungare di 50 o 100 cm il piano del tavolo, creando così fino a quattro posti a sedere in più.

La sofisticata tecnologia di estrazione brevettata 2soft ammortizza i movimenti delle prolunghe integrate in entrambe le direzioni e garantisce un utilizzo intuitivo per un comfort straordinario Legno naturale bello da vivere Proveniente da selvicoltura sostenibile e lavorato a poro aperto dalle sapienti mani degli artigiani austriaci, il legno naturale di TEAM 7 è un materiale autentico, vivo, bello da guardare e soprattutto da vivere. Seguendo la regola di purezza di TEAM 7, tutte le superfici in legno vengono trattate esclusivamente con olio naturale, una miscela composta da ingredienti naturali come l'olio di semi di lino, l'olio di soia e la cera d'api. Senza vernici, laccature o altri componenti chimici, il legno rimane libero da sostanze nocive e conserva le sue straordinarie proprietà: i pori restano aperti e il legno continua a respirare, assorbendo l'umidità e rilasciandola lentamente nell'aria, creando così un clima sano e piacevole in casa.