Air Decor, i nuovi purificatori d’aria di Turri

- pubblicità -

Il benessere abitativo e il comfort domestico non dipendono solo dall’ampiezza, dalla funzionalità o dall’armonia degli spazi nei quali si vive, ma anche dall’atmosfera che vi si respira. Il lusso, in fondo, non è un concetto legato solo a qualcosa di materiale, e consiste piuttosto nella possibilità e nella libertà di appagare i propri sensi. Così, quel ‘nuovo modo di vivere nella bellezza’ di cui Turri si fa ambasciatrice passa anche per un dettaglio tanto importante quanto inaspettato, ovvero la qualità dell’aria. L’azienda ha infatti lanciato una serie di purificatori, ideali per combattere l’inquinamento indoor e garantire il massimo dell’agio anche tra le mura domestiche.

- Pubblicità -

Grazie ad un team di ricerca e sviluppo, Turri ha realizzato due oggetti dal design contemporaneo e dal cuore tecnologico. Accessorio ornamentale e di design il primo, funzionale il secondo – perché progettato per essere anche un vassoio – gli Air Decor racchiudono al loro interno un sistema di purificazione: un piccolo ventilatore aspira l’aria incanalandola in una zona schermata, dove viene trattata grazie alla combinazione di raggi UV e di filtri selettivi. Una volta sanificato, il flusso d’aria viene reimmesso nell’ambiente attraverso il

filtro posto nella parte inferiore, e ogni stanza sarà privata da agenti inquinanti di qualsiasi natura, siano essi chimici, come i residui di alcuni solventi o detergenti, fisici, come le particelle di fumo o smog, biologici, come muffe e batteri.