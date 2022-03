Green Tea Lychee Lime la nuova fragranza di Elizabeth Arden

- pubblicità -

La collezione Green Tea di Elizabeth Arden dà il benvenuto a Green Tea Lychee Lime, una fragranza rigenerante che fa nascere il sorriso e risveglia i sensi. Infuso con una miscela deliziosa di frutta e ingredienti naturali riciclati, compresi gli agrumi aromatici, la fragranza si apre con il brio del lime messicano e del litchi esotico. Il geranio egiziano, la magnolia e il tè verde indugiano come note finali affascinanti e coinvolgenti per una fragranza deliziosa e inebriante, perfetta per risvegliare i sensi con la sua freschezza.

“grondante lime baciato dal sole, luminoso bergamotto e deliziose note di lichee, questa squisita miscela aggiunge un tocco inatteso a una fragranza classica” commenta Rodrigo Flores-Roux, Master Perfumer at Givaudan.

Il packaging di Green Tea Lychee Lime, come per le precedenti edizioni limitate, propone un’animazione giocosa che ritrae frutti di Lychee rosa testurizzati e verdi lime su uno sfondo rosa sfumato per dare vita al concetto.