Iam the sea, la nuova collezione di orologi sostenibili

Il brand di orologi Iamthewatch offre il proprio contributo per contrastare l’inquinamento degli oceani e presenta “IAM THE SEA”, la nuova collezione di segnatempo sostenibili dalle caratteristiche uniche. Gli inediti modelli, realizzati in plastica riciclata al 100%, sono stati ideati in collaborazione con #Tide, azienda leader mondiale nella trasformazione di rifiuti plastici marini in materia prima di altissima qualità. Attraverso questa collezione, Iam the watch prende parte all’ambizioso progetto di #Tide che consiste nel raccogliere entro il 2025 un miliardo di bottiglie. Per la realizzazione di ciascun orologio, infatti, vengono utilizzati 85g di plastica che corrispondono a 3 bottiglie.

La collezione IAM THE SEA rappresenta per il marchio una nuova dimensione, un inedito modo di essere che si esprime attraverso orologi che guardano al futuro, coniugando sostenibilità e design e utilizzando materiali riciclati che offrono un sostegno concreto alla salvaguardia degli oceani e del pianeta.

Per il lancio di questo progetto inedito, Iamthewatch si è affidato a Kickstarter promuovendo una campagna della durata di 40 giorni.

La piattaforma, sulla quale è possibile acquistare in anteprima i segnatempo della collezione IAM THE SEA, ha l’obiettivo di raccogliere un contributo minimo pari a 10.000€ per lo sviluppo del progetto. Kickstarter sostiene infatti start up fondate su idee creative e innovative.

Per la comunicazione del progetto IAM THE SEA, il brand ha scelto di creare uno spazio social dedicato creando l’account @IAM THE SEA _official. Attraverso i post e le stories, il nuovo account si propone di raccontare alla nascente community del marchio come la volontà di sostenere concretamente l’economia circolare e ridurre l’uso di risorse fossili non rinnovabili si è concretizzata attraverso i segnatempo IAM THE SEA. L’inedita collezione IAM THE SEA presenta una varietà di orologi analogici, impermeabili fino a 50 m. con cassa e bracciale prodotti con micro-granelli in plastica riciclata – ottenuti dal riutilizzo dei rifiuti plastici recuperati dall’oceano – e fondello in acciaio, i modelli sono proposti in due differenti dimensioni e otto tonalità di tendenza.

Nella versione con cassa del diametro di 36 mm, i segnatempo sono disponibili nelle colorazioni grigio chiaro, corallo, acqua marina e nero; gli orologi con cassa del diametro di 40 mm, nelle tonalità sabbia, turchese, blu e nero.

All’interno del quadrante, con pattern che ricorda le onde del mare, gli indici dalla forma circolare e le cifre arabe poste a ore 3 e 9 si caratterizzano per il materiale luminescente che assicura una perfetta leggibilità dell’ora. Il logo XIAM è posto a ore 12, a ore 6 compare l’iscrizione Ocean Plastic.

iamthewatch.it