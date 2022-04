Un bouquet di rose rare e inebrianti nell’area beauty de La Rinascente

- pubblicità -

Dal 19 al 25 Aprile, l’area beauty de La Rinascente Duomo di Milano verrà animata da una serie di esperienze uniche che vedrà protagonisti i brand Tom Ford Beauty, Jo Malone London, Kilian Paris, Le Labo e Bobbi Brown.

Ad accomunare queste esclusive esperienze, un ingrediente prezioso per il mondo della profumeria: la ROSA, che si rivela in differenti e pregiate declinazioni, da scoprire con viaggi olfattivi personalizzati.

Dalla provocazione del roseto privato di Mr. Tom Ford, al romanticismo della rosa di Jo Malone London, passando per la seduzione degli irresistibili cocktail olfattivi di Kilian Paris, lasciandosi stupire da Le Labo che racconta di una bellezza fatta di esperienze sensoriali uniche ed infine esaltando la vera bellezza con i Rose Look di Bobbi Brown.

BELLEZZA TOM FORD

Private Rose Garden, una trilogia di profumi provocanti che evocano tre destinazioni dall’incomparabile potere estasiante. Ed ecco schiudersi Rose D’Amalfi, Rose De Chine e Rose Prick. Ogni proposta è il risultato di un’esclusiva distillazione rosa-su-rosa ispirata ai fiori rari presenti nel giardino personale dello stilista.

JO MALONE LONDRA

Una collezione di profumi che celebra il mondo della rosa, da quella più delicata e fresca a quella più voluttuosa e dai colori più intensi, rendendo così omaggio a questa iconica nota profumata. Quattro distinti profumi interpretano la regina delle aiuole in modi altrettanti distinti con bottiglie in vetro in edizione speciale. La collezione propone Colonie e profumazioni per interni che porteranno in casa il raffinato profumo dei fiori appena colti.

KILIAN PARIGI

Kilian Paris racconta LOVE don’t be shy, l’imperativo inderogabile ad addentrarsi senza timori nell’arte di amare. L’iconica fragranza ispirata all’innocenza del primo amore, esilarante ed indimenticabile, è accompagnata in questo viaggio olfattivo da LOVE don’t be shy Extreme, una fragranza i cui petali di rosa sono raccolti a mano all’alba per catturare la nota in tutta la sua intensità.

LE LABO

La trasformazione della famosa rosa di Grasse, simbolo di voluttà e femminilità incondizionata, in una fragranza assertivamente virile che può essere indossata da tutti. Si chiama Rose 31 ed è il risultato unico nel suo genere: alternando femminile/maschile con l’ambiguità inquieta della rosa Centifolia. Quest’ultima è esaltata da un coro di note calde, speziate e legnose da cui emerge anche un lato sensuale, grazie al legno di Gaïac e del cisto, che donano a questo profumo un senso di mistero avvolgente.

BOBBI MARRONE

Sin dagli esordi del brand, lo studio del colore finalizzato ad esaltare la bellezza naturale e individuale è uno dei suoi punti di forza. L’obiettivo è scoprire la perfetta shade rosata che esalti la bellezza di ogni incarnato.

Quindi, chi lo desidera, potrà selezionare la rosa perfetta in base alla propria personalità e sensibilità, una rosa su misura, in base al proprio essere.

