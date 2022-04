Freddy crea la linea MASTER black & white e maxi logo

- pubblicità -

Mix di praticità e tendenza: Freddy crea la linea MASTER dove la parola d’ordine è osare. Fit over si unisce a silhouette in un mix perfetto tra comfort e fisicità. La linea, che strizza l’occhio al mondo della danza, è pensata per spiriti giovani, liberi ed esplosivi, sempre alla ricerca di uno stile che sappia stupire. La capsule, nei toni Black & White a contrasto, ha la sua particolarità nel maxi logo su felpe e T-shirt ad identificare lo stile Freddy, sinonimo da sempre di personalità.

Il punto forte della linea è la sua versatilità rappresentata da maniche a kimono sulle felpe e il colorblock: il bianco e il nero si alternano tra parte superiore, che comprende cappuccio e maniche, e parte inferiore con stacco netto di colore. Nella giacca full zip in nylon troviamo anche tinte unite per adattarsi a qualsiasi necessità. Il tratto identificativo sta nel fianco: label con logo istituzionale jacquard e polsi in rib. Pantalone e short in total black completano il look. La texture è destinata a chi ha voglia di notare ed essere notato, come nelle felpe chiuse girocollo in organic French Terry dove prevale anche qui l’alternanza black&white, spalle scese e corpo anteriore e posteriore in netto stacco col colore delle maniche. Riconosciamo l’immancabile logo Mst Freddy sul davanti in tecnica Light Plastisol Print.

In questa dinamica collezione con accattivante attitude ‘street-Hip hop’ di certo non potevano mancare i leggings super fit in Organic Heavy Jersey Stretch a vita alta, lunghi o ‘Bike’, con stampa Mst Freddy sul fianco sinistro a disegnare la silhouette. Le t-shirt e le canotte girocollo in organic jersey, sempre logate sul davanti, completano la capsule. I materiali per questa nuova linea SS 2022 vanno dall’organic jersey, all’organic french terry stretch, a conferma dell’impegno green di Freddy.

