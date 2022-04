La Collezione di fragranze unisex Happiness di Eisenberg Paris

- pubblicità -

La Collezione Happiness di Eisenberg Paris è un invito alla libertà, alla connessione con le gioie della vita quotidiana. Ogni miscela è sinonimo di bellezza, ogni nota un momento di felicità. La fragranza, come la musica o una vecchia fotografia, può stimolare potenti emozioni e ricordi che inducono un’ondata di associazioni positive. Per la maggior parte di noi, un profumo è più di una fragranza. È un momento di piacere. È un ricordo caro, un’occasione per rievocare il passato. Ha il potere di elevare il nostro umore, illuminare la nostra prospettiva e ringiovanire la nostra energia.

Ogni profumo della Collezione Happiness è unisex. Promuove l’idea che ognuno, indipendentemente da come si identifica, dovrebbe indossare una fragranza capace di riflettere le sue sensazioni e il suo sguardo sul mondo che lo circonda. Happiness associa note tradizionalmente “femminili” e “maschili” con un obiettivo in mente: raggiungere la felicità qui e ora.

La collezione Happiness è così composta:

Bellissimo

Le Bacche Rosa creano una sensazione iniziale ariosa. Si equilibra senza sforzo nel cuore luminoso e goloso del Fico, verde e primaverile. La dolcezza dei Muschi e del Legno di Sandalo permeata di leggere note d’Ambra dona forma e profondità alla sua delicata scia.

Contento

Sublimato dalla sottile dolcezza della Fresia, il suo cuore sboccia, impetuoso e arioso. La leggerezza cipriata della Mimosa e dell’Eliotropio aggiunge una nota di gourmandise irresistibile. Happy è completato da un tocco di Bergamotto esaltante, un sussurro di Muschi e il raffinato Legno di Sandalo per finire su una nota decisamente gioiosa.

Giovane

Il legno di Sandalo, allo stesso tempo morbido, goloso e soave, crea una base olfattiva complessa e sfumata. Sostenuta dalla freschezza speziata del Cardamomo e dello Zenzero, e dalla vivacità del Bergamotto e del Limone. Questa fragranza sfaccettata è sorprendente.

it.eisenberg.com