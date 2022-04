Twils parteciperà alla 60a Edizione del Salone del Mobile di Milano

Twils, storica realtà veneta che produce letti tessili e divani con grande passione e cura dei dettagli, parteciperà alla 60a Edizione del Salone del Mobile di Milano – Pad. 06, stand A 39 B34 – presentando varie novità sia in ambito dreaming che living, con l’aggiunta di una “Special collection” firmata da un designer internazionale, sulla quale a breve sveleremo maggiori dettagli. Il tutto con la supervisione di Matteo Ragni, Art Director dell’Azienda.

DREAMING COLLECTION

Twils comprende la necessità di far convivere due esigenze, contrastanti ma complementari: la prima è avere un letto armonioso e proporzionato nei volumi, la seconda è avere a disposizione uno spazio in cui riporre la biancheria da letto. Per questo l’azienda ha ideato AIR BOX, una soluzione che permette al letto di “galleggiare”, facendo scomparire alla vista i piedi di appoggio e offrendo uno spazio libero tra pavimento e fondo del letto.

LIVING COLLECTION

Mutevole come il tempo, in continua evoluzione, trasformazione, ma sempre un punto di riferimento. Twils arricchisce con nuove configurazioni T-Pad, firmato da Matteo Ragni: chaise longue, divano per il living, isola per il contract e moltissimo altro. Grazie ai moduli facilmente agganciabili e sganciabili, ai tre differenti braccioli, all’elemento pentagonale e alla penisola a goccia, T-Pad può cambiare fisionomia generando paesaggi domestici sempre nuovi.

Stay tuned, presto altre novità!