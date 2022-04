Lanerossi presenta la nuova collezione di accessori tessili per la casa P/E 2022

- pubblicità -

Una gamma unica di nuove proposte per la zona notte e il bagno che confermano l’azienda come partner tessile d’eccellenza per vestire la casa.Ricerca, cura sartoriale del dettaglio e un’attenta selezione delle fibre più pregiate si intrecciano nella nuova collezione P/E 2022 di accessori tessili per la casa di Lanerossi, azienda icona nella storia dell’interior e textile design italiano, che dal 1817 progetta e realizza plaid, coperte, lenzuola, spugne e cuscini d’arredo, partendo da materie prime naturali e pure lavorate con attenzione artigianale.

Una combinazione da sempre insita nel DNA dell’azienda che, insieme alla sua inesauribile energia creativa, motore di Lanerossi fin dalle sue origini, ha ispirato la creazione dei prodotti 2022. Una nuova collezione che amplia in modo significativo le proposte per il letto insieme ad una selezione di nuove spugne e che, con i nuovi plaid che verranno lanciati a giugno, racconta sempre più la capacità di Lanerossi di proporsi come vero e proprio partner tessile per vestire la casa dal living, alla zona notte, al bagno.

Con una capacità unica di intercettare le tendenze più attuali, Lanerossi amplia la propria collezione con un’esclusiva linea di lenzuola e copripiumini realizzati in pregiatissimo raso di cotone 300 TC, confezionati rigorosamente in Italia, che arricchiscono il catalogo sfoggiando, per la prima volta, preziosi decori e fantasie pensate per dare un tocco unico alla zona notte esprimendo la personalità di chi vi abita. Vestire la casa abbinando tessuti, colori e motivi diventa così un’occasione per renderla un luogo in cui raccontarsi e riconoscersi.

La selezione delle migliori materie prime, certificate OEKO-TEX, si unisce ad una cura meticolosa dei dettagli. Le lenzuola sono prodotte su telai ad aria di ultima generazione per garantire regolarità ed assenza di difetti e stampate con coloranti reattivi, più resistenti ai lavaggi ed agli sfregamenti e in grado rendere profondi ed intensi i colori, oltre che morbida la mano. La calandratura a caldo e ad alta pressione dona un tocco di luminosità al tessuto.Dalla fase di taglio, al confezionamento ogni prodotto è lavorato con precisione e altissima cura artigianale da mastre di confezione. Il controllo qualità finale garantisce il rispetto dei più alti standard produttivi e qualitativi.

La filosofia di Lanerossi si basa sulla qualità e sostenibilità delle materie prime, sul progetto e sulla manifattura. La ricerca nel design è abbinata all’esperienza, alla tradizione e a una vocazione industriale orientata al futuro. L’intero ciclo produttivo è interno, grazie ad una struttura verticalizzata, dalla fibra al prodotto finito: questo significa il totale controllo dei processi di filiera in termini di qualità e servizio, nonché la garanzia di una completa tracciabilità dei materiali utilizzati. Tutte le nuove proposte della collezione P/E 2022 sono disponibili sull’e-commerce del nuovo sito dell’azienda che, rinnovato nello stile e nei contenuti, offre un’esperienza di navigazione intuitiva e coinvolgente per guidare l’utente alla scoperta dei prodotti e del mondo Lanerossi.

www.lanerossi.com