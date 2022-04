BioNike e Worldrise, insieme per un futuro migliore

- pubblicità -

La biodiversità marina è fondamentale per la vita sotto e sopra il livello del mare di tutte le specie, compresa la nostra. L’acqua è un elemento essenziale da tutelare e per questo, BioNike, brand leader della dermocosmesi, crede in uno sviluppo sostenibile e si impegna a contribuire a un futuro migliore. Per questo, per il rilancio della sua fotoprotezione all’avanguardia BioNike Defence Sun, ha scelto di sostenere l’associazione ONLUS Worldrise. “Un mare di stelle”, questo il nome dell’iniziativa, è un progetto di tutela dell’habitat marino che ha l’obiettivo di contribuire alla riforestazione oceanica e di realizzare azioni di difesa per proteggere la biodiversità e garantire la salvaguardia della salute del Mar Mediterraneo.

- Pubblicità -

“Il mare è uno scrigno che racchiude la più grande biodiversità del pianeta, ospitando dagli animali più piccoli a quelli più grandi, creando e trasformando nuove vite, nuove specie, nuovi ambienti ogni giorno, in un perfetto equilibrio. Il mare è vita; noi dipendiamo dal mare e il mare dipende da noi” racconta Monica Previati, biologa marina di Worldrise.

Dalla Ricerca BioNike, quindi, nasce la nuova linea DEFENCE SUN, la fotoprotezione all’avanguardia creata per difendere la pelle al sole nel rispetto dell’ambiente. Da sempre i solari BioNike garantiscono protezione nel rispetto della pelle anche sensibile e intollerante con formule Nickel tested, senza conservanti, senza profumo e senza glutine.

- Pubblicità -

Con la TRIPLA FOTOPROTEZIONE i solari DEFENCE SUN offrono alla pelle difesa all’avanguardia: dai raggi UVA-UVB, dai radicali liberi generati da raggi IR e dai danni biologici a lungo termine. Inoltre, da oggi i nuovi solari BioNike garantiscono anche una maggior tutela dell’ambiente marino grazie a formule ecocompatibili e packaging riciclato.

Le formule dei solari DEFENCE SUN sono testate compatibili con l’ecosistema marino. Il test condotto da un prestigioso Istituto di Ricerca indipendente, specializzato in studi di ecotossicologia, su 3 specie rappresentative della biodiversità marina del mar Mediterraneo e appartenenti a diversi livelli trofici funzionali (fitoplancton, zooplancton), dimostra per i solari DEFENCE SUN assenza di tossicità per l’ambiente acquatico.

La linea completa Defence Sun soddisfa ogni esigenza:

BioNike dispone di prodotti per la fotoprotezione per soddisfare ogni soluzione, dall’integratore alimentare (da assumere prima dell’esposizione solare) al Latte Spray 50+, dal Latte Fluido 50+ allo Spray 50+, dalla Crema Viso Fondente 50+ alla Crema Viso Mat 50+, dallo Stick Solare 50+ Protezione molto alta alla Crema Minerale 30 Protezione alta e ancora con il latte o crema o fluido o spray doposole, per citarne solo alcuni.

www.bionike.it e worldrise.org