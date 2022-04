Dainelli Studio: anteprime prodotto Milano Design Week 2022

- pubblicità -

Dainelli Studio presenta in anteprima i prodotti disegnati per alcune delle più importanti aziende dell’arredo del Made in Italy che verranno ufficialmente presentati in occasione del Salone del Mobile 2022.

LILAS MOSAIQUE per Gallotti & Radice

Linee pulite ed eleganza raffinata caratterizzano il sistema di sedute componibili Lilas Mosaïque, una estensione e variante delle poltroncine Lilas presentate lo scorso anno. Il concetto di fluidità viene sottolineato dalla possibilità di accostare liberamente i diversi elementi, creando così un mosaico di infiniti scenari per la zona living. Il sistema può essere completamente personalizzato accostando, a seconda del gusto e dello spazio a disposizione, le sedute, disponibili in cinque dimensioni, così come i materiali e i colori del rivestimento sfoderabile. Gli schienali, accompagnati da un cuscino che rende più confortevole la seduta, possono essere a loro volta posizionati con la massima libertà, senza un verso predefinito e garantendo in base alle necessità una diversa regolazione della profondità e stile della seduta.

Seduta: poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate e fibra poliestere

Piastra di base: metallo laccato nero Rivestimento: sfoderabile in tessuto o pelle nei colori del campionario Accessori su richiesta: schienali zavorrati, cuscini decorativi in fibra poliestere, tavolini in metallo laccato color fango.



Dimensioni (W x D x H):

Sedute: 143 x 143 x 38 cm; 95 x 95 x 38 cm; 190 x 95 x 38 cm; 275 x 95 x 38 cm; 160 x 50 x 38 cm

Schienale: 80 x 26 x 30 cm

Cuscino schienale: 55 x 6 x 55 cm

Tavolino M: 50 x 35 x 22 cm

Tavolino S: 50 x 25 x 22 cm



MONTGOMERY per Giorgetti

La poltrona e poltroncina Montgomery prende ispirazione dalle forme classiche, sperimentando un tratto più aggressivo, dinamico, contemporaneo. Un prodotto dall’apparente semplicità che cela una profonda complessità costruttiva. La struttura in massello di frassino è caratterizzata da curve e complessi incastri, con estrema attenzione al comfort di seduta e alla resistenza per usi duraturi. I cuscini di seduta e schienale sono tenuti assieme da una cucitura mentre un prezioso dettaglio sul retro del cuscino dello schienale si aggancia alla struttura garantendo la massima stabilità. I braccioli, rivestiti in pelle nella parte centrale, sono morbidi al tatto e mantengono una linea perfetta, non deformata dall’imbottitura. Un prezioso dettaglio in massello copre e nasconde le giunzioni.

Struttura: frassino nelle finiture naturale, grigio antracite, biscotto, grigio cenere

Sedile e schienale: poliuretano espanso a quote differenziate

Rivestimento: sfoderabile in tessuto o pelle Dimensioni (W x D x H): Poltroncina: 55 x 59 x 75 cm

Poltrona: 67 x 67 x 70 cm



Dainelli Studio



Fondato nel 2007 da Leonardo e Marzia Dainelli, Dainelli Studio è uno studio di architettura con sede a Milano dalla doppia anima: il design di prodotto e la progettazione di interni. Lo studio nasce a Pisa, nel cuore della Toscana, dove Leonardo e Marzia vivono e lavorano per oltre 12 anni prima di trasferirsi a Milano. La natura, le cave di marmo, la cultura e il know how artigianale caratteristici di questa regione segnano un forte imprinting nello stile progettuale dello studio. La continua ricerca estetica e formale, tratto distintivo di Dainelli Studio, si concretizza in un design ricercato, attento alle proporzioni, all’armonia tra forme, colori, materiali e finiture. Ogni progetto, infatti, porta con sé una profonda cultura progettuale unita alla conoscenza delle tecniche e dei processi produttivi industriali ed artigianali. La capacità di dialogare al tempo stesso sia con l’ambiente che con il singolo prodotto consente di dare vita ad ogni elemento necessario alla costruzione di un progetto completamente personalizzato: dal singolo oggetto creato su misura fino al total look di un habitat completo. Dainelli Studio realizza progetti di interior per spazi pubblici e privati ed ha all’attivo collaborazioni con prestigiose aziende del mondo dell’arredo tra cui: Arketipo, Fendi Casa, Frag, Fratelli Boffi, Gallotti&Radice, Gebrüder Thonet Vienna, Giorgetti, Lema, Londonart e Mogg.