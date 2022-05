Jo Malone London insieme a Giotto Calendoli

- pubblicità -

Jo Malone London annuncia con orgoglio la propria collaborazione con Giotto Calendoli per celebrare e diffondere la gentilezza e il coraggio.

Jo Malone London è un marchio di fragranze e lifestyle tipicamente inglesi, con una visione contemporanea. Atemporale ed elegante ma sempre arricchito da un tocco affascinante d’ingegno e fantasia. Sin dall’inizio, le sue Cologne si sono dimostrate rivoluzionarie per la loro elegante semplicità e l’uso all’avanguardia degli ingredienti. L’evoluzione di Jo Malone London ha reso il marchio sinonimo di profumi ambiti e di prodotti lussuosi per il bagno, il corpo, la casa e per il viaggio.

Jo Malone London unisce le forze con Handle With Freedom, brand dell’artista Giotto Calendoli, per un progetto speciale che vede come protagonisti Giotto e sua madre. Il progetto si sviluppa attraverso la personalizzazione di borse Jo Malone London con frasi ispirate ai valori condivisi da Giotto e Jo Malone London: gentilezza e coraggio.

Per celebrare la Festa della Mamma, Giotto sarà affiancato in questo viaggio da Marina, sua madre. Personalizzeranno le borse insieme.

“Queste borse si ispirano a due valori molto semplici ma fortemente importanti. La gentilezza e il coraggio. Gentilezza intesa come amore per se stessi, e in particolare l’amore verso gli altri. Il coraggio, intenso come la voglia di mettersi in gioco affrontando le sfide con positività cercando di essere sempre se stessi.” – Giotto Calendoli

Le bag Jo Malone London saranno disponibili con quattro differenti frasi:

Amore per favore

All I am

Nothing is really lost until your mom can’t find it

The sky sings outside

Jo Malone London terrà due meet&greet con l’artista a Roma e Milano. Giotto sarà presente per parlare ai consumatori del suo lavoro, di come viene diffuso il messaggio di gentilezza e coraggio attraverso la nostra partnership e sarà a disposizione per personalizzare ogni borsa rendendola una sorpresa unica per ogni consumatore.

Il 30 Aprile presso la Boutique di Jo Malone London a Roma in via del Babuino 42 dalle 17:00 alle 20:00; il 5 Maggio durante la Milano Beauty Week presso la Boutique di di Jo Malone London a Milano in Via Santa Maria alla Porta 13 dalle 17:00 alle 20:00. Si prega di prenotare via Whatsapp una fascia oraria per accedere all’evento sia per Roma (+39.349.7569883) sia per Milano (+39.342.3652729).

