- pubblicità -

In un intrigante incrocio di passato e futuro, la collezione Super Future firmata da PDPAOLA fonde motivi retro-futuristici, come robot e sfere, con elementi più contemporanei. Forme geometriche si intrecciano con semplici catene per creare una collezione pensata per esaltare qualsiasi outfit. Realizzati in argento sterling 925 con placcatura in oro 18 carati, questi gioielli faranno venire voglia di divertimento e quindi di giocherellare.

- Pubblicità -

www.pdpaola.com