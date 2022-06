La conservazione degli Oceani con l’aiuto di La Mer

- pubblicità -

Pieno di energie terapeutiche, l’oceano è una fonte infinita di ispirazione. Senza il mare non ci sarebbe vita, e certamente non ci sarebbe La Mer. Oggi, oltre il 90% delle piante marine utilizzate da La Mer sono coltivate responsabilmente. Il mare è il luogo in cui il fondatore della famosa Casa cosmetica di lusso, il dott. Max Huber, ha scoperto l’alga gigante Sea Kelp che ha regalato il Miracle Broth, l’elisir di rinnovamento cellulare che ancora oggi continua ad arricchire ciascuna delle formule. Queste alghe dalle fronde verde-oro hanno dato un obiettivo, e in cambio, si è fatta una promessa: l’impegno per la conservazione degli oceani e la celebrazione del mare, ogni anno, tramite La Mer Blue Heart.

- Pubblicità -

Nessuno può proteggere l’oceano da solo: ci vogliono fiducia, lavoro di squadra e una visione condivisa di un futuro pieno di speranza. Ecco perché La Mer Blue Heart Oceans Fund, risulta essere una risorsa che aiuta a supportare organizzazioni come queste, che condividono l’impegno per la protezione dell’oceano.

GreenWave (una rete globale di coltivatori oceanici rigenerativi) bilancia il modello di agricoltura oceanica in tutto il Nord America collaborando con pescatori, gruppi indigeni e altre comunità costiere con risorse insufficienti direttamente colpite dal cambiamento climatico. Con una sovvenzione, si sostiene il loro obiettivo di piantare un milione di acri di colture rigenerative nel corso del prossimo decennio. L’iniziativa di EarthEcho, OceanEcho 30X30 (organizzazione ambientalista no-profit fondata in onore dell’oceanografo Philippe Cousteau), mira a costruire un movimento globale di giovani per proteggere il 30% del nostro oceano entro il 2030. Le principali aree di interesse includono le Galápagos, l’Antartide, le coste della California e Florida sudorientale.

- Pubblicità -

La Mer Italia supporta la Campagna 30×30 insieme a Worldrise, una ONLUS ideata da giovani professionisti che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino attraverso un percorso incentrato sulla sensibilizzazione, la creatività e l’educazione.

Con un design da collezione ispirato al mare di notte, la Limited Edition Blue Heart Crème de La Mer contiene la stessa miscela di ingredienti e le stesse proprietà super-idratanti e lenitive della versione originale. L’acquisto di questa Blue Heart Crème de la Mer celebrativa non incide sulle donazioni di La Mer.

www.lamer.eu