Il Giardino di Guerlain nell’esclusiva Sinatra Galerie de Beauté di Torino

Guerlain, sin dal 1828, trova nella Natura la sua fonte di ispirazione, ricercandovi i principi attivi più rari e performanti. Al tempo stesso la massima qualità delle sue creazioni e il perpetuare del savoir-faire mirano a ripagare la Natura per il suo inestimabile apporto. Questo indissolubile legame spinge Guerlain ad un costante impegno nel campo della sostenibilità e in particolare della salvaguardia delle api, sentinelle dell’ambiente e produttrici di diversi contenuti naturali utilizzati nelle formule Guerlain, come il miele e la pappa reale. A maggio, in occasione del World Bee Day, Guerlain ha celebrato l’anniversario dei 15 anni del suo commitment con diverse attività on e offline. Tra queste, dopo il successo ottenuto nel 2021, ripropone la straordinaria installazione presso il partner d’eccezione SINATRA Galerie de Beauté in Piazza San Carlo a Torino, un luogo di sogno e bellezza.

Un concept store di oltre 1000 metri su tre piani, firmato dall’architetto Jeannot Cerutti, che propone tutte le migliori case di profumi, cosmetica, home design e che vanta un’ampia specializzazione in servizi accurati e personalizzati in ambito beauty. L’esperienza inizia dall’area fragranze, dedicata ad Aqua Allegoria, collezione riformulata utilizzando fino al 95% di ingredienti di origine naturale, che prende ispirazione dai giardini più caratteristici di tutto il Mondo e, in particolare, alla nuova Nerolia Vetiver, un’allegoria floreale di luce mediterranea.

Nell’area skincare sarà presente la linea best seller anti-age Abeille Royale, formulata con l’esclusiva Black Bee Repair Technology, che stimola i meccanismi di riparazione della pelle per donarle un aspetto liftato e più compatto. Particolare attenzione ad Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil, presentato nel prestigioso packaging in limited edition, realizzato in collaborazione con l’artista Thomas Libertiny.

Abeille Royale e la preziosa linea Orchidée Imperiale saranno protagoniste di esclusivi trattamenti eseguiti dalle Beauty Expert Guerlain in una riservata ed elegante cabina: un momento di relax durante il quale potranno apprezzare gli esclusivi trattamenti Guerlain, applicati con le tecniche e i protocolli caratteristici della Maison.

Nell’area make-up due eccezionali prodotti, simboli dell’impegno del brand nella costante ricerca di formule naturali ed efficaci: Terracotta Light, l’iconica bronzing powder riformulata con il 96% di ingredienti naturali, e i nuovi KissKiss Bee Glow, colorati balsami labbra composti al 98% con ingredienti naturali.

Le clienti potranno scoprire le formule e le shade a loro più adatte, ma anche godere di una consulenza personalizzata dei visagisti e make-up artist Guerlain e di due special guest: dal 13 al 19 Giugno Anthony Chasset – Guerlain International Make-up Artist e dal 13 al 26 Giugno Marco Iannucci – Guerlain National Make-up Artist – per ricevere esclusivi consigli e scoprire il look che più le valorizza.

Il percorso terminerà con un’area dedicata al commitment di Guerlain per la salvaguardia delle api e dell’ambiente. Guerlain realizzerà un vero e proprio giardino esperienziale per offrire un viaggio esclusivo tra le novità e i prodotti iconici della Maison da Lunedì 30 Maggio fino a Domenica 26 Giugno 2022.

Per tutta la durata del Bee Garden, l’ape di Guerlain accompagnerà i consumatori nel Bee Journey. I visitatori, attraverso una guida digitale o cartacea, saranno condotti alla scoperta della Maison e, rispondendo correttamente ad alcune domande relative ai prodotti, potranno ricevere dei cadeaux esclusivi. Al termine del percorso saranno proclamati Bee Ambassador, con l’omaggio di una bee charm e semi di piante mellifere, particolarmente predilette dalle api per il loro nutrimento, per contribuire in prima persona alla salvaguardia dell’ambiente.

Guerlain invita a visitare il Bee Garden per vivere un vero e proprio viaggio esperienziale nell’universo della Maison accompagnato da esperienze e omaggi esclusivi.